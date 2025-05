Mediaset, dopo 27 anni di matrimonio ha confessato tutto: “La fedeltà non esiste” | Il cesto di corna spiattellato alla Nazione

Ecco che cosa ha rivelato il volto noto dopo 27 anni di matrimonio in merito alla fedeltà.

Il volto noto di Mediaset lo conosciamo ormai da decenni: ci ha fatto ridere e ci ha tenuto compagnia nei suoi diversi show, per non parlare dei suoi vocaboli, che sono diventati super gettonati in svariati contesti.

A livello lavorativo sappiamo praticamente tutto di lui, in quanto ci basta accedere alla sua biografia per scoprire che ha lavorato in diverse emittenti televisive e in diversi ruoli, perfino come opinionista in un amatissimo reality.

In merito alla sua vita privata, i fan lo seguono attentamente sui social, e anche nelle diverse interviste rilasciate in merito alla sua famiglia, passando dal forte legame con i suoi figli al dolore per la perdita della mamma, fino al suo strambo rapporto con sua moglie.

Ed è proprio in merito al suo matrimonio che il conduttore ha rivelato un nuovo aneddoto, dopo 27 anni da quando si sono detti “sì”. Ecco che cosa pensa della fedeltà coniugale.

Il ritorno con il celebre programma

In una recente intervista riportata da FanPage, il noto conduttore, felice di tornare su Italia 1 con uno dei suoi programmi di punta, uno show che ha fatto cantare l’Italia alla fine degli anni ’90, si è raccontato a cuor leggero, ripercorrendo i punti più salienti della sua vita, dagli esordi a quella lunga assenza dalla televisione.

In merito alla sua carriera, ha rivelato: “L’anno prossimo festeggio i 30 anni in Mediaset. Era il 1996, mi chiamò Silvio Berlusconi, pensavo che fosse uno scherzo e mi disse di sostituire Vittorio Sgarbi…”. Tra i vari aneddoti, Enrico Papi, che dal 25 maggio tornerà con Sarabanda Celebrity, ha parlato anche di sua moglie e del rapporto che ha con lei: “Ci sono stati dei momenti più delicati, come per tutti, credo. Ma alla fine io e lei ci rendiamo conto che ci sono affetti e sentimenti e vita vissuta che ci riportano sempre nella stessa direzione, dentro il nostro mondo…”. Un legame forte ma che, a quanto pare, non escluderebbe la possibilità di scappatelle…

La concezione di Enrico Papi in merito al matrimonio

Non è la prima volta che Enrico Papi parla del suo matrimonio e del rapporto con sua moglie: ecco che cosa aveva dichiarato Enrico Papi in merito al suo pensiero sulla fedeltà, dopo 27 anni di matrimonio con Raffaella Schifino.

Si legge su FanPage: “Mia moglie non mi perdona la mia libertà… Sono ancora dell’idea che l’essere umano non sia nato per essere monogamo… La fedeltà come la intendiamo noi non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono, sapendo di mentire…”. Chissà che ne pensa invece Raffaella…