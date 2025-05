Mediaset, butta malissimo per Gerry Scotti: addio allo storico programma | Smacco assurdo allo zio d’Italia e pubblico in rivolta

Dovremo presto dire addio a Gerry Scotti? L’ultim’ora di Mediaset ha sconvolto gli affezionati telespettatori.

Gerry Scotti è indubbiamente uno dei conduttori più amati del palinsesto televisivo italiano. Eppure, nonostante il suo incredibile talento, l’uomo verrà presto ‘sbattuto’ fuori dalla sua storica trasmissione. Inutile dire che la notizia ha sconvolto gli italiani e il pubblico si è già preparato a far partire una rivolta.

Ma di cosa si tratta? E perché Mediaset potrebbe compiere l’ennesima mossa azzardata? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Quando si tratta di Gerry Scotti si può sempre andare sul sicuro! L’uomo è infatti uno dei conduttori più storici della nostra Nazione e le sue trasmissioni hanno sempre registrato numeri di ascolto e share interessanti. Nonostante però sia diventato l’idolo di molti italiani, l’uomo avrebbe ricevuto una triste notizia proprio in queste ore.

Pare infatti che verrà sostituito nella sua storica trasmissione, e le motivazioni sono alquanto discutibili.

Perché potremo dire addio a Gerry Scotti

Ebbene sì, come riportato da Novella2000, sembra che Gerry Scotti non sia destinato a condurre la prossima edizione di Caduta Libera, il game show che tiene compagnia agli italiani durante la stagione estiva. Mediaset avrebbe infatti intenzione di spostare La Ruota della Fortuna (condotta appunto da Gerry Scotti) al posto o in alternanza a Striscia la Notizia. Gli italiani non avrebbero però preso bene la notizia, visto che Scotti è un maestro di televisione e la sua simpatia ha reso il game show ancora più accattivante.

Nonostante ciò, cinque conduttori avrebbero già fatto il provino per sostituirlo e i nomi sono divenuti immediatamente virali.

Chi potrebbe sostituirlo in Caduta Libera

Nel caso in cui Gerry dovesse salutare per sempre Caduta Libera, sarebbero stati pensati cinque nomi interessanti per sostituirlo. Ma di chi parliamo? Beh, di Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Alvin, Filippo Bisciglia e Flavio Montrucchio. Come se non bastasse, sembrerebbe che i noti personaggi abbiano già partecipato ad un provino per aggiudicarsi questo ambito ruolo. Non ci resta quindi che scoprire se Gerry lascerà o meno il suo ‘trono’, e soprattutto se verrà scelto un conduttore in grado di raccogliere la sua corposa eredità.

Nel frattempo godiamoci questa edizione di Caduta Libera, dove il conduttore è presente e sta facendo già divertire gli italiani!