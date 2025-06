“Me ne voglio andare”: nuovo abbandono all’Isola dei Famosi, la rissa in Honduras finisce con accuse e minacce

Caos all’Isola dei Famosi, in quanto il nuovo litigio in Honduras fa tremare Veronica Gentili e la produzione: nuovo abbandono in vista?

Questa edizione dell’Isola dei Famosi non è partita proprio sotto una buona stella, in quanto Veronica Gentili, la nuova conduttrice del reality, ha visto molti naufraghi abbandonare Cayo Cachinos volontariamente e anticipatamente, senza attendere le consuete eliminazioni.

Il clima è teso, e molti partecipanti risentono della lontananza da casa. Per questo capita spesso che i litigi siano all’ordine del giorno tra i superstiti, anche perché la fame si fa sentire ogni giorno di più.

Stiamo assistendo a diversi colpi di scena, e in molti non vedono l’ora di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione che, con il nuovo doppio appuntamento settimanale, dovrebbe concludersi il 2 luglio, come riportano da style.corriere.it.

In molti si sono chiesti quindi se, dopo l’ultimo litigio avuto in Honduras, ci sarà un nuovo addio anticipato, facendo saltare quindi i piani di Veronica Gentili and company… Ecco che cos’è successo.

Il litigio avvenuto all’Isola dei Famosi

Qualche giorno fa, come riportato da Novella 2000, c’è stato un pesante litigio all’Isola dei Famosi, segno che la tensione tra i naufraghi si taglia con un coltello. Il clima è teso: la fame si fa sentire e la mancanza per la propria vita quotidiana e per gli affetti di sempre, anche. Per questo non sorprende che i naufraghi possano scattare anche per una ciotola di riso.

Mirko Frezza e Patrizia Rossetti hanno infatti discusso in merito al riso e al pesce: “Tu non mangi pesce perché non ti va di mangiarlo. È diverso”, ha detto l’attore. Immediata la risposta della conduttrice: “Saranno ca**i miei cosa mangio”, facendo perdere la calma al naufrago: “Fai come ca**o ti pare, io il riso non te lo do“. Il botta e risposta è proseguito ancora un po’, arrivando poi alla rivelazione dell’animosità di Mirko nei confronti di Patrizia: “Io non ti ho mai nominato… e ora dici che non dico quel che penso?”.

Patrizia chiede a Mirko una porzione di riso più abbondante poiché non le piace il pesce, ma tra i due scoppia subito un’accesa discussione.#Isola pic.twitter.com/zOJO5vTfNu — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 14, 2025

Il botta e risposta tra i naufraghi è finito con la minaccia di abbandonare lo show

Dopo il botta e risposta avvenuto tra Mirko Frezza e Patrizia Rossetti, è arrivata la minaccia di abbandonare l’Isola dei Famosi, che avrà fatto sicuramente rabbrividire la povera Veronica Gentili, la quale, alla sua prima conduzione del reality, ha visto andare via parecchi concorrenti in maniera improvvisa.

Come riportano da Novella 2000, poco dopo l’aspro confronto avvenuto tra i due naufraghi, Mirko ha chiesto scusa a Patrizia: “Ti chiedo scusa, sono stanco, me ne voglio andare via“. Queste parole hanno aperto un acceso dibattito sui social: il naufrago andrà via, quindi, seguendo molti suoi ex colleghi d’avventura, oppure resterà fino alla fine, tenendo a bada il suo umore attuale? Non ci resta che scoprirlo nelle prossime puntate!