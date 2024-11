Maurizio Costanzo, parla lo storico collaboratore: “Non reggevo più” | Ecco perché è sparito dalla TV: la sua verità

Lo storico collaboratore di Maurizio Costanzo, dopo tanti anni ha rivelato la sua verità in merito al su addio dalle scene e dalla televisione.

Il nome di Maurizio Costanzo non lo sentiamo purtroppo più nominare come prima, anche se comunque non sparirà mai dal cuore del suo grande pubblico e dal panorama della televisione italiana.

Il noto conduttore ha rivoluzionato la televisione per come la conosciamo grazie al suo Maurizio Costanzo Show, al quale hanno preso parte personaggi famosi ed emergenti, diventati importanti in seguito, come per esempio Enzo Iacchetti.

Costanzo ci faceva compagnia da sempre, e con il suo modo di fare e il suo amore per Maria De Filippi ci ha conquistato giorno dopo giorno, anche perché era un uomo molto colto e il suo pubblico sarebbe stato ore ad ascoltarlo.

In merito proprio al suo lavoro, dopo tanti anni, lo storico collaboratore del presentatore ha rivelato la sua verità, in merito al motivo che l’ha portato a dire addio alla televisione.

Si parla di nuovo di Costanzo

Da qualche giorno a questa parte, abbiamo di nuovo sentito parlare del cognome “Costanzo”. Non di Maurizio, però, bensì di Saverio, figlio del compianto conduttore e di Flaminia Morandi. Il noto regista e sceneggiatore è il compagno dal 2021 della nota attrice Alba Rohrwacher, la quale vestirà i panni di Lenù nella quarta stagione de L’amica geniale, la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Saverio, pur essendo un uomo molto riservato, ha raccontato qualche aneddoto in più in merito alla sua vita, dal rapporto con la sua compagna, fino a quello un po’ burrascoso con il padre: “Abbiamo avuto i nostri conflitti, come sempre tra il padre e il figlio maschio…“, poi però trovarono di nuovo il giusto feeling grazie a Maria De Filippi, che li ha fatto riunire. Ma veniamo alla confessione dello storico collaboratore del baffo più famoso d’Italia…

Le parole del noto collaboratore

Tornando a parlare di Costanzo senior, cioè di Maurizio, uno dei suoi più grandi collaboratori, con il quale ha lavorato parecchio in televisione, dopo anni ha voluto svelare al mondo il motivo per cui improvvisamente prese la decisione di lasciare la televisione.

Stiamo parlando del famoso direttore d’orchestra Demo Morselli: “Durante la quindicesima edizione di Buona domenica non reggevo più ritmi che erano diventati logoranti, dato che facevo anche il Maurizio Costanzo Show, concerti live e registrazioni…”. Sperava dopo un anno sabbatico di poter tornare, ma purtroppo non fu così, per questo motivo oggi rivela: “Se mi chiamasse un programma interessante ci andrei volentieri: la tv mi ha reso popolare e non smetterò mai di ringraziarla…”, lanciando anche il messaggio in primis a Paolo Bonolis.