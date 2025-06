Maturità da record per questo conduttore RAI: il titolo di secchione lo ha vinto a mani basse | Ha stracciato persino Maria De Filippi

Ecco chi è il conduttore Rai che ha stracciato perfino Maria De Filippi alla maturità, aggiudicandosi un voto da record.

Come succede ogni anno in questo periodo, gli studenti dell’ultimo anno di superiori sono impegnati a conseguire lo step finale delle scuole superiori, impegnandosi nella tanto temuta maturità.

Da questo momento in poi, gli allievi dovranno decidere se proseguire gli studi, scegliendo quindi un percorso di laurea, o se buttarsi a capofitto nel mondo del lavoro. “La cultura ci rende liberi“, per parafrasare un pensiero di Socrate, e in effetti è così.

Però, non è un voto a definire un essere umano: alcune delle menti più brillanti hanno preso un punteggio basso alla maturità e qualcuno è stato perfino bocciato alle superiori, segno che bisogna cercare di impegnarsi al massimo per portare avanti i propri obbiettivi senza farsi scoraggiare da un numero… e Albert Einstein insegna.

Detto ciò, siete curiosi di sapere chi è il conduttore Rai che ha preso un voto da record alla maturità, battendo perfino la queen di Mediaset, Maria De Filippi?

Alcuni voti della maturità conseguiti dai VIP

Novella 2000 ha riportato un interessante report che elenca i voti finali conseguiti alla maturità da diversi VIP, a dimostrazione del fatto che – a prescindere dal voto – quando si trova il lavoro che si ama, si riesce sempre. Come aveva detto Steve Jobs: “Il lavoro riempirà gran parte della vostra vita, e l’unico modo per essere davvero soddisfatti è fare ciò che crediamo essere un ottimo lavoro. E l’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che facciamo…”.

L’ha dimostrato anche Tiziano Ferro con il suo 55/60 (quando ancora la maturità non era in centesimi), così come Leo Gassmann con il suo 96/100, o Aldo Montano con il suo 54/60. Ma anche Mario Balotelli, con il suo 60/100, è diventato poi un asso con il pallone, così come Tania Cagnotto, che ha totalizzato 67/100, ed è diventata in seguito la regina dei tuffi. Per ultimo, ma non meno importante, Edoardo Leo ha preso un punteggio minimo alla maturità, raggiungendo però la lode all’Università, e diventando in seguito uno dei più grandi attori e registi italiani. E Maria De Filippi?

Il record di voto di maturità del conduttore Rai

Come riportato dall’articolo di Novella 2000, tra la sfilza di voti di maturità che vi abbiamo accennato nel paragrafo precedente, eccoci giunti al voto record ottenuto dal conduttore della Rai, punteggio che ha battuto perfino quello di Maria De Filippi.

Comunque, non pensate che Queen Mary abbia preso un voto basso, perché – com’era palese intuire – dalla maturità è uscita con 52/60, un voto regale in toto. A ottenere il massimo, però, è stato il conduttore con l’abbronzatura perfetta “every day”: parliamo di Carlo Conti, il quale può sfoggiare orgogliosamente il suo 60/60. Ma non è solo, visto che anche Cristina Parodi, sorella di Benedetta, ha ottenuto la medesima votazione. Niente male no? Ad ogni modo, facciamo tanti auguri ai maturandi di quest’anno.