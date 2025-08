Matrimonio segreto per Berlusconi, finalmente l’ha portata all’altare | Lo ha confermato proprio LUI: “Non servivano luci o platee”

La famiglia Berlusconi ha celebrato un matrimonio in segreto, un evento decisamente inaspettato. La conferma di lui ha spiazzato i fan.

Ancora una volta, la famiglia Berlusconi è finita sulla bocca di tutti gli italiani. Il motivo? Beh, questa volta centrerebbe proprio un matrimonio segreto, e che nessuno si sarebbe potuto aspettare.

Al contrario di quello che tutti si sarebbero immaginati, non sono serviti paparazzi e platee per omaggiare questo giorno così importante.

Come ben sappiamo, la famiglia Berlusconi è sicuramente una delle più chiacchierate e conosciute della nostra Nazione. Proprio per queste ragioni, per loro riuscire a mantenere la privacy è praticamente impossibile, e ogni momento importante finisce poi su tutte le prime pagine dei giornali.

Da molti anni, inoltre, gli italiani ricamano sulla potenziale data del matrimonio di Pier Silvio Berlusconi con la conduttrice Silvia Toffanin e, proprio in questi giorni, in famiglia si sarebbe celebrato un matrimonio in massimo segreto.

Il matrimonio inaspettato

Ebbene sì, proprio in queste ore sono divenute virali sui social delle immagini del matrimonio di Luna Berlusconi (nipote di Silvio) con lo chef Vittorio Vaccaro. Un evento più intimo che mai, il quale ha visto un numero limitato di invitati e una location immersa nelle colline del piacentino. Gli sposi hanno infatti deciso di eliminare qualsiasi forma di sfarzo e di rendere questa festa ‘intima ma piena’. Nonostante i suoi due precedenti matrimoni, questa volta Luna sembrerebbe più felice che mai.

Le parole condivise sui social dalla coppia hanno poi emozionato gli utenti in rete e sono state condivise da migliaia e migliaia di persone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittorio Vaccaro (@vittovaccaro)

Le parole di Luna Berlusconi e Vittorio Vaccaro

Solo dopo la cerimonia Luna e Vittorio hanno voluto mostrare la loro felicità a tutti quanti, e il neo-sposo ha spiegato su Instagram: “Non servivano grandi palchi, luci o platee. Ci bastava quello che conta davvero: le persone che amiamo. Abbiamo scelto di dire ‘sì’ così, nel modo più nostro possibile“. Inutile dire che la loro scelta di rendere tutto più intimo, ha visto l’approvazione da parte del popolo dei social, e sono stati in diversi a complimentarsi per la loro semplicità.

Non ci resta quindi che fare le congratulazioni ai novelli sposini e augurare loro centinaia e centinaia di giorni come quello appena vissuto!