Massimiliano Ossini svela il suo trauma a Ballando con le Stelle, la confessione agli autori è un pugno allo stomaco: “Balbettavo fino a…”

Massimiliano Ossini ha scioccato tutti con quel trauma vissuto, confidato ai microfoni di Ballando con le Stelle, la cui storia non la sapeva quasi nessuno.

È un conduttore molto quotato Massimiliano Ossini, il quale da diversi anni è il volto chiave di Unomattina su Rai 1, e la cui presenza è molto amata dal suo grande e fedele pubblico.

Non soltanto in televisione lo amano, ma anche in libreria, soprattutto quando posta sprazzi della sua vita quotidiana insieme alla sua famiglia. Massimiliano è sposato infatti con Laura Gabrielli ed è papà di Carlotta, Melissa e Giovanni.

Ossini, inoltre, conduce sempre con molta professionalità, riuscendo sempre a trovare il modo giusto di affrontare ogni situazione, come la volta in cui durante una diretta è caduto all’indietro in un sentiero, in quanto non si era reso conto dell’instabilità del terreno.

In quell’occasione, di messaggi di supporto il simpatico Massimiliano ne aveva ricevuti molti, ma mai come questa volta, dopo che si è confessato senza filtri ai microfoni di Ballando con le Stelle in merito al trauma che ha vissuto.

Massimiliano Ossini se la cava anche nel ballo

Massimiliano Ossini potremmo definirlo come una persona multitasking, in quanto eccelle in ogni mansione che gli viene affidata. Non è solo un portento alla conduzione, ma se la cava anche in veste di ballerino. Durante l’ultima esibizione andata in onda a Ballando con le stelle, il conduttore e la sua partner di ballo, Veera Kinnun, hanno ricevuto un bel 7, con il loro quickstep sulle note di Voglio vivere così.

Ossini si è lasciato andare e si è fatto trasportare dal sound del brano, restituendo quindi alle telecamere dei movimenti fluidi e in sintonia, molto apprezzati non solo dalla giuria ma anche dal pubblico di casa, che l’ha elogiato sui social. La serata del 19 ottobre è stata una svolta per Massimiliano, in quanto non solo si è aperto alla danza ma anche al suo pubblico, confidando a tutta Italia quell’aneddoto che ha fatto commuovere in molti.

“Balbettavo fino all’età di dodici anni, a scuola prima di dire una cosa ci mettevo tantissimo”.

Le sofferenze dell’infanzia di #MassimilianoOssini hanno lasciato cicatrici, ma oggi lo fanno splendere.#BallandoConLeStelle @milly_carlucci pic.twitter.com/Knee23PQ3b — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) October 19, 2024

Il racconto del conduttore di Unomattina

Nella puntata di Ballando con le stelle andata in onda il 19 ottobre, Massimiliano Ossini ha rivelato senza filtri un trauma subito durante la sua infanzia: “Balbettavo fino all’età di dodici anni, a scuola prima di dire una cosa ci mettevo tantissimo…“.

Sicuramente quei ricordi non andranno mai via completamente dalla mente di Ossini, ma grazie alla sua forza d’animo è riuscito a diventare un adulto e un lavoratore di successo. Insomma, un’ispirazione per molti!