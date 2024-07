Martina Colombari sconvolta dalle rivelazioni del figlio Achille: “Ci siamo pippati…” | La confessione gela l’ex Miss Italia

Le assurde rivelazioni di Achille, il figlio di Martina Colombari, hanno sconvolto il mondo del web. Ecco cosa è accaduto.

In queste ore si è sentito più volte il nome dell’ex Miss Italia Martina Colombari. La donna ha attirato l’attenzione a causa del figlio Achille Costacurta. Il ragazzo ha infatti pubblicato sul proprio profilo social delle immagini alquanto forti. Inutile dire che il mondo del web è rimasto sconvolto dalla cosa, e tutti si stanno domandando che cosa stia realmente accadendo.

In molti si ricorderanno della bella Martina Colombari, la quale vinse persino il titolo di Miss Italia.

Nonostante sia passato un po’ di tempo da quella incoronazione, la donna continua ad essere particolarmente seguita sui social e appare spesso sul piccolo schermo. In queste ore, però, non si è sentito parlare d’altro che di suo figlio, Achille Costacurta. Il giovane avrebbe mostrato sui social delle immagini che hanno spiazzato tutti, e avrebbe inoltre lasciato dei commenti offensivi sotto ad un recente post della madre.

Grazie però a Biccy.it e Libero.it è stato però possibile recuperare tutto il materiale e approfondire meglio la questione.

I commenti del figlio di Martina Colombari

Martina Colombari ha pubblicato su Instagram delle immagini in cui indossa un costume e sorride spensierata a bordo di una barca. Ad aver attirato l’attenzione dei followers è stato un commento del figlio Achille, il quale l’avrebbe invitata a smettere di pubblicare foto simili, poiché 50enne e madre. Oltre però a questo, il giovane avrebbe poi commentato con: “No va beh, che ridere! Era la grotta dove ci siamo pippati un 2/3 grammi a testa di chetamina. Che risate!”

Inutile dire che, nonostante la Colombari abbia cancellato subito queste frasi, gli screenshot sono poi circolati in rete.

Le immagini assurde pubblicate dal figlio

Come riportato da Libero.it, a far veramente preoccupare gli utenti sono state poi delle immagini pubblicate da Achille sui propri social. Il giovane sembrerebbe essersi mostrato con in mano delle bustine di una sostanza rosa, simile alla cocaina, mentre si trovava sopra ad un aereo. Dopodiché, avrebbe mostrato ingenti quantità di banconote e diversi orologi di lusso, taggando la madre sulle storie. Purtroppo, però, ancora non si sa se effettivamente questa “follia” sia frutto veramente del figlio dell’ex Miss Italia o se si tratta di un possibile attacco hacker. Oppure di uno scherzo di dubbio gusto. Tali video, in cui il giovane si vanterebbe di aver raggirato i controlli aerei, hanno in ogni caso scatenato un furibondo dibattito sui social.

Non ci resta quindi che stare al fianco di Martina Colombari e sperare che si tratti solo di uno scherzo.