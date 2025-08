Mario Adinolfi irriconoscibile dopo l’Isola, la trasformazione dopo la mostruosa perdita di peso: ecco com’è adesso e come sta

Ecco qual è stata la trasformazione di Mario Adinolfi da quando ha partecipato all’Isola dei Famosi a oggi. Vediamo come sta dopo la perdita di peso.

Il nome di Mario Adinolfi ha raggiunto l’apice della popolarità soprattutto in queste settimane, quando ha partecipato all’Isola dei Famosi, in cui la sua personalità dirompente ha generato molti dibattiti.

Alla fine Mario o lo ami oppure lo odi, in quanto c’è chi supporta le sue teorie, chi no ma chi gli rimane comunque amico, pur non rispettando tutti i suoi ideali, che poi è quello che capita quotidianamente a molti di noi.

Sono stati molti a non avere fiducia nella sua permanenza in Honduras, in quanto pensavano che Adinolfi non ce l’avrebbe fatta a terminare la sua esperienza al reality, soprattutto per il percorso di dimagrimento che aveva intrapreso. A tal proposito, addirittura sua moglie Silvia Pardolesi aveva dubitato, all’inizio. Per poi dare al marito il suo benestare, come affermato da Mario stesso: “Dunque, alla faccia di chi dice che sono un patriarcale misogino, ho avuto il permesso di mia moglie e sono partito”, aveva dichiarato a Novella 2000.

Adesso che la sua vita di naufrago è finita, molti si sono chiesti come sta adesso, visto i problemi di salute avuti al termine della sua esperienza. La notizia che vi daremo vi lascerà senza parole.

L’esperienza di Mario Adinolfi all’Isola dei famosi

Mario Adinolfi è stato uno dei nomi sicuramente più chiacchierati all’Isola dei Famosi, soprattutto per gli accesi dibattiti che spesso ha ingaggiato con gli altri naufraghi. Perfino con Veronica Gentili aveva spesso discusso in passato, come leggiamo su Fanpage: “Prima di partire per l’Honduras le ho detto che avevo un po’ di timore, ma poi ci siamo promessi che lei non mi avrebbe risparmiato nulla e io non sarei stato un Adinolfi che non è Adinolfi“.

E infatti è stato Adinolfi al 100%, e la sua personalità l’ha portato ad arrivare secondo alla fine dello show dopo la vincitrice Cristina Plevani. Ma Mario ha anche subito a una perdita di peso notevole, viste le privazioni a cui sono sottoposti i naufraghi. Al termine della sua esperienza, abbiamo letto che era stato ricoverato in ospedale per alcuni problemi legati al veloce dimagrimento… ma adesso come sta?

Come sta oggi Mario

Dopo la fine del suo percorso all’Isola dei Famosi e dopo il ricovero in ospedale, i fan sono curiosi di sapere come sta Mario Adinolfi, anche perché la perdita di peso è stata evidente. In un video super Mario ha confessato: “Ero partito il 3 maggio da casa mia con 227,9 chili, l’ultima puntata dell’isola l’ho fatta a 194,9 chili e adesso dopo tre settimane di trattamento… sono a 188, quindi per la precisione ho perso 39,9 chili dall’avvio di questa avventura…”, e il suo obbiettivo è perderne molti altri.

Mario appare carico e determinato sui social a portare a termine il suo cammino di salute, nonché a restare nel mondo della televisione, come ha dichiarato: “Se ci saranno occasioni per continuare a parlare di me stesso e delle mie idee continuerò a farlo. Mi piacerebbe fare l’opinionista“. Chissà quando lo rivedremo in azione…