“Maria, posso portarli con me?”: la De Filippi riceve una telefonata inattesa | Due protagonisti di Amici pronti a ‘partire’

La De Filippi ha ricevuto una telefonata inattesa e sembrerebbe che due suoi ex allievi siano particolarmente richiesti in TV.

Maria De Filippi è la madrina di diversi programmi televisivi, tra cui Amici. Dalla scuola sono usciti vari talenti indimenticabili e proprio due tra questi nomi sono stati contattati da un altro famoso programma televisivo per partecipare. La conduttrice avrebbe ricevuto una telefonata inattesa e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Ma ecco di quale trasmissione si esatta e quali sono i due ex allievi che sono già pronti a ‘partire’!

Tutti quanti siamo dei grandi fan del talent Amici di Maria De Filippi. Dalla scuola più famosa d’Italia sono usciti artisti pieni di talento e ancora indimenticabili. Tra questi non possiamo non citare San Giovanni, Elodie, Alessandra Amoroso, Stefano De Martino, Annalisa, Anbeta, Gaia e molti altri ancora. Ogni anno dei giovani cantati e ballerini si sfidano per aggiudicarsi il premio finale e un po’ di notorietà per proseguire il loro sogno anche fuori dalla scuola.

Due tra gli allievi che sono passati tra i banchi della De Filippi, in queste ore sarebbero stati contattati per partecipare ad un’altra trasmissione.

Il programma in cui potrebbero partecipare gli ex allievi

Il programma che avrebbe alzato la cornetta alla De Filippi è proprio Pechino Express, in onda su Sky Uno e amato moltissimo dagli italiani. La scorsa edizione ha visto la vittoria della coppia formata dai pasticceri, ossia Damiano e Massimiliano Carrara. Anche quest’anno tornerà ad intrattenerci in televisione e, stando alle indiscrezioni riportate da Biccy, si vocifera già qualche nome interessante. Tra questi troviamo: Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, Alessandro Greco e Francesco Gullo e Frank Matano e Matteo Martinez.

Oltre però a questi nomi, anche due allievi della scuola di Amici avrebbero già lo zaino in spalla.

Aka7even e Lda come possibili concorrenti

Ebbene sì, i due talenti in questione sono proprio Aka7even e Lda. I fan della trasmissione si ricorderanno perfettamente di questi due cantanti e sono in molti ad essere entusiasti per la cosa. Entrambi arrivarono al serale e dimostrarono il loro talento, entrando così nel cuore di diverse persone. Oltre ad essere bravissimi artisti, entrambi sono molto simpatici e in grado di creare delle interessanti dinamiche all’interno di Pechino Express.

Non ci resta che sperare che l’indiscrezione venga confermata e tifare quindi per i due allievi della scuola più seguita d’Italia!