Maria De Filippi smascherata dal suo braccio destro, le piazzate da Oscar nel backstage “Come la Belva umana di Fantozzi”

Ecco che cosa ha rivelato l’ex braccio destro di Maria De Filippi su di lei. Dietro le quinte sarebbe tutt’altro che “posata”.

Maria De Filippi non ha bisogno di presentazioni, visto che sono i fatti a descriverla perfettamente. Una persona di successo, che mette impegno in tutto quello che fa, che cura tutto nei minimi dettagli e che raccoglie i frutti del suo lavoro più che meritati.

Maria non lascia mai nulla al caso: deve essere tutto perfetto, e forse è proprio questo il segreto del suo successo. E lo vediamo in tutti i programmi in cui ci mette la faccia, come Uomini e Donne, Amici e così via, o per quelli in cui opera indirettamente con la sua azienda, la Fascino PGT, in primis Temptation Island.

I suoi fan la chiamano con affetto “Queen Mary”, questo perché è la regina di Mediaset, colei che porta picchi di share sempre stellari, qualunque cosa faccia. Naturalmente, nessuno regala nulla alla conduttrice, la quale ha sempre lavorato molto – e anche duramente – per ottenere tutto questo.

Per questo motivo non stupiscono le parole rilasciate dal suo ex braccio destro. Ecco che cos’è emerso.

Il duro lavoro di Maria De Filippi

Attualmente i programmi di Maria De Filippi “sono in pausa” e, nonostante qualche giorno di sosta, la conduttrice non può ancora dire di essere in ferie, visto che si deve occupare delle registrazioni di Tu si que vales e dei provini per la nuova edizione di Amici. In attesa di godersi appieno le vacanze, l’abbiamo vista negli scatti riportati dal settimanale Oggi rilassarsi insieme ai colleghi al largo di San Felice al Circeo.

Per la conduttrice infatti: “I miei collaboratori per me sono come una seconda famiglia”, per questo non stupisce vederli ridere e scherzare tutti insieme. Tra di essi ovviamente c’è la sua amica e collaboratrice fidata Raffaella Mennoia, la quale al Corriere della Sera aveva dichiarato: “Lavorare con lei è molto faticoso: lavoriamo tantissime ore, per questo ogni tanto qualcuno decide di smettere. Ma siamo tutti convinti che questa sia la via più giusta per fare programmi che funzionano…”. Una fama da stakanovista che metterebbe a dura prova tutto il suo staff autoriale.

Le parole dell’ex braccio destro di Maria

Collegandoci proprio alle parole rilasciate dall’attuale braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, ora vi riportiamo le dichiarazioni che tempo fa aveva rivelato la sua ex collaboratrice Vanessa Collini. La professionista, come letto su today.it, aveva lasciato il lavoro dopo diversi anni… non per una questione economica, quanto per una mancanza di tempo da dedicare alla famiglia.

Collini ha infatti rivelato: “Maria lavora 7 giorni su 7, circa 12 ore al giorno. Per un periodo ho tenuto quel ritmo anche io… Maria è un grande lavoratrice, una persona molto generosa, ma è un datore di lavoro molto esigente…”. E ancora: “Belva mi sembrava un nome divertente, come la Belva umana del film di Fantozzi…“, riferendosi al soprannome che bonariamente le era stato dato, per via della sua precisione nel lavoro, sua caratteristica vincente.