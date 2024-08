Maria De Filippi smaschera il protagonista di Uomini e Donne, ecco cos’è accaduto a telecamere spente: “Ci ha provato tanto…”

Maria De Filippi ha rivelato un retroscena che ha lasciato senza parole tutti i fan di Uomini e Donne. Ecco che cos’è successo lontano dalle telecamere: lui ci ha provato, ma c’è un “ma”.

È la regina indiscussa dell’intrattenimento: stiamo parlando di Maria De Filippi, la cui bravura e professionalità tengono alto da sempre l’interesse dei fan verso i suoi programmi. E per i telespettatori e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla, non è soltanto una conduttrice.

Ma è anche una psicologa, una mamma e un’amica, in quanto con la sua calma e pacatezza, finché non la fanno arrabbiare e Uomini e Donne, riesce a risolvere ogni situazione che le si para davanti. Inoltre, sono molti i personaggi da Amici ai vari show che ad oggi continuano a chiederle consiglio su tanti aspetti della loro vita.

Alla fine mica la chiamano Queen Mary per nulla, no? Nonostante qualcosa in lei sia cambiato dopo la morte del suo adorato Costanzo, la sua professionalità è sempre lì. Un pezzo di sorriso, quello sì, non c’è più: è andato via insieme a Maurizio… D’altronde, dopo una vita passata insieme, è normale.

Tornando alla sua vita lavorativa, Maria ha rivelato un’interessante verità su un protagonista di Uomini e Donne, il quale ha fatto di tutto a telecamere spente: lui ci ha provato, ma ecco com’è finita.

Maria De Filippi, non solo Uomini e Donne

Qualche giorno fa Maria De Filippi ha preso parte a un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Deejay. Qui la queen indiscussa ha rilasciato diverse dichiarazioni, non soltanto su Uomini e Donne, di cui vi parleremo a breve. Ha risposto a diverse domande che gli hanno fatto i suoi fan, la prima che riportiamo è quella che maggiormente ha colpito i suoi fan, in quanto Maria è veramente una persona reale, fine e umile, per quello piace tanto.

Alla domanda: “Come ha fatto a partire da Pavia e diventare la regina del sabato sera?”, la sua risposta è stata: “Al sabato sera invece mi ci hanno messo altri, non è che l’ho chiesto io, a dire la verità. Il titolo regina è il vostro, me lo hanno dato, poi dipende sempre da chi c’è dall’altra parte, perché è un attimo cadere dal trono…“. Ha quindi voluto intendere che in televisione si passa dalle stelle alle stalle in un nanosecondo. Se vi siete persi l’intervista, vi consigliamo di andare ad ascoltarla, in quanto la De Filippi è veramente unica.

Le parole di Maria su Mario Cusitore

Maria De Filippi, durante la sua esplosiva e dinamica intervista rilasciata a Rudy Zerbi ai microfoni di Radio Deejay, ha risposto a molte domande dei suoi fan, e naturalmente non poteva mancare la domanda che tutti gli aficionados di Uomini e Donne avrebbero voluto farle. E cioè: “Mario di Uomini e Donne ce la farà a conquistare Ida?“.

Queen Mary ha così risposto: “Mi sa che non ce la fa. Lui ci ha provato tanto, da quando è finito il programma è andato da lei tipo 4/5 volte ma lei resiste. Secondo me non ce la fa…“. Per la serie: mettetevi l’anima in pace!