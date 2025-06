Maria De Filippi lascia Uomini e Donne dopo 30 anni, l’annuncio clamoroso spacca l’Italia: “Il nuovo conduttore è lui”

Addio alla mitica conduttrice Maria De Filippi. La donna lascerà il programma che ha accompagnato per più di 30 anni.

Il futuro della conduttrice Maria De Filippi potrebbe essere ormai appeso ad un filo… Dopo aver condotto per più di 30 anni la trasmissione Uomini & Donne, sembra che ben presto avrà luogo una vera e propria rivoluzione.

Al posto suo potremmo infatti vedere un volto abbastanza conosciuto dagli italiani, ma completamente estraneo dalla televisione. Ma di chi si tratta?

In queste ore i social si sono accesi a seguito di una notizia alquanto sconcertante: Maria De Filippi potrebbe dire addio per sempre alla sua storica trasmissione. Come ben sappiamo, la donna è ormai una delle colonne della televisione italiana, con i suoi incredibili successi come Amici, Uomini & Donne, C’è Posta per Te e molti altri ancora. Eppure, un’indiscrezione circolata su X (il vecchio Twitter) ha scaldato gli animi degli utenti.

Ma di cosa si tratta? E perché il futuro della conduttrice è ormai incerto? Te lo spieghiamo subito noi.

La provocazione di cui stanno parlando tutti

Uomini & Donne è sicuramente una delle trasmissioni più amate e seguite del palinsesto televisivo italiano. Anche questa edizione, infatti, ha registrato numeri di ascolto e share incredibili con il trono di Martina, quello di Gianmarco e tutte le vicissitudini del trono over. Eppure, proprio in queste ore, sui social è divenuta virale un’assurda proposta di un utente, che vedrebbe la De Filippi spodestata da un Ministro della nostra Nazione. Nonostante si sia trattato di un commento del tutto ironico, l’indiscrezione ha fatto scatenare la fantasia degli utenti e, secondo molti, potrebbe trattarsi di un possibile scenario.

Il Ministro Sangiuliano, dopo lo scandalo degli ultimi mesi, potrebbe diventare il successore di Maria De Filippi. Ma ecco perché!

Sangiuliano come sostituto di Maria De Filippi

Dopo la storia clandestina – ma poi divenuta virale – tra Gennaro Sangiuliano e la sua amante Maria Rosaria Boccia, l’uomo aveva provato a giustificare il proprio comportamento portando alcuni esempi di politici che negli anni si erano accompagnati con donne dello spettacolo. Inutile dire che le sue parole hanno acceso il web, e qualcuno ha dunque deciso di ironizzare così: “Si va per #Sangiuliano nuovo conduttore di Uomini & Donne”. La fantasia del web ha immediatamente ottenuto centinaia di condivisioni, e forse deve essere arrivata anche alla stessa Maria De Filippi.

Insomma, non stupiamoci se a settembre, al posto della storica conduttrice, potremmo aprire la televisione e vedere San Giuliano sulle gradinate di Uomini & Donne… Al di là degli scherzi, però, vi confermiamo che Queen Mary, almeno per il momento, non ha manifestato la benché minima intenzione di cedere il suo scettro!