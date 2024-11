Maria De Filippi, gaffe imperdonabile ad Amici | L’affronto ai due ballerini scatena il caos: “Sta cafona!”

Maria De Filippi e la gaffe che non è certamente passata inosservata ai telespettatori. Sui social si è scatenato il caos.

In queste ore il nome di Maria De Filippi è apparso più e più volte sui social. La motivazione? Una gaffe imperdonabile avvenuta durante l’ultima puntata di Amici.

A detta di molti, la conduttrice avrebbe mancato di rispetto a due ballerini. Ma ecco cosa è accaduto.

Maria De Filippi è la timoniera delle trasmissioni più amate dagli italiani, tra cui Amici. Quest’anno la scuola è ricca di giovani talenti, i quali si esibiscono durante ogni puntata per dimostrare le loro capacità. Durante la puntata di domenica 10 novembre, è accaduto però un fatto che non è certamente passato inosservato ai telespettatori.

Un comportamento della De Filippi sarebbe stato giudicato da molti come irrispettoso e del tutto fuori luogo. Ma ecco perché.

L’esibizione che ha fatto discutere

Durante la puntata di Amici che vedeva come ospiti Malgioglio e Ermal Meta a giudicare il canto, e Veronica Peparini il ballo, Maria ha fatto una gaffe senza precedenti. Non appena la ballerina Teodora è scesa al centro della pista per cominciare la sua esibizione con il compagno professionista, la conduttrice si è alzata. Non curandosi dell’esibizione alle sue spalle, la De Filippi si è diretta piuttosto verso il banco di Vybes, altro concorrente di questa edizione. Il cantante era rimasto turbato a seguito del commento dei due giudici dopo la sua esibizione.

E mentre la povera Teodora si esibiva, i cameraman inquadravano la conduttrice anziché la sua bravura. Sui social si è poi scatenato il putiferio: Maria, secondo molti utenti, avrebbe rubato la scena alla ballerina.

maria una maleducata scostumata questa esibizione era da rifare ma come ti viene in mente passare in quel modo mentre due persone stanno ballando manco stesse scoppiando un incendio non so sta cafona pic.twitter.com/SWFPhojn43 — letteralmente alla frutta (@teresanna__) November 10, 2024

Le critiche a Maria De Filippi

Questo comportamento della conduttrice ha fatto storcere il naso a molti. Un utente ha scritto ad esempio: “Maria una maleducata scostumata questa esibizione era da rifare, ma come ti viene in mente passare in quel modo mentre due persone stanno ballando? Manco stesse scoppiando un incendio non so, sta cafona”. A detta di molti, questa non sarebbe la prima volta in cui la De Filippi si comporta in questa maniera nei riguardi di alcuni concorrenti.

Non ci resta che vedere se durante la prossima puntata la conduttrice chiederà scusa a Teodora per il suo comportamento.