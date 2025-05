Maria De Filippi fucilata dalla bordata crudele: “Orribile, bassa e squallida” | Dopo tanti anni insieme l’ha ripagata così

Maria De Filippi e la coltellata dopo tanti anni di collaborazione. Le parole dell’uomo hanno sicuramente toccato un tasto dolente…

In queste ore, tutti quanti stanno parlando di Maria De Filippi e della sua trasmissione Amici. Un ex professore della scuola, ha deciso infatti di scagliarsi contro la conduttrice, utilizzando dei termini molto forti nei suoi confronti e in quelli del programma.

Ma cosa è accaduto? E perché la donna ha ricevuto una coltellata simile dopo tanti anni di collaborazione? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Amici di Maria De Filippi è sicuramente una delle trasmissioni più amate e seguite del palinsesto televisivo italiano. Domenica 19 maggio è andata finalmente in onda la finalissima di questa edizione, disputata da Alessia, TrigNo, Francesco, Antonia e Daniele Doria, rivelatosi infine il vincitore del talent.

Nel frattempo, però, le polemiche non sono certamente mancate e qualcuno ha avuto da ridire su questa edizione del talent show.

La furia dell’ex professore di Amici

Da diverso tempo a questa parte, Luca Jurman ha deciso di commentare ogni puntata di Amici in maniera decisamente diretta e senza alcun pelo sulla lingua. A detta dell’ex professore, infatti, non ci sarebbero più i talenti di una volta: adesso, chiunque avrebbe una chance formidabile (ma poco ortodossa e corretta, secondo l’ex coach) grazie alla post-produzione. Durante la penultima puntata del programma, l’uomo ha preso particolarmente male l’uscita di Nicolò, il quale è stato eliminato proprio a due passi dalla finale. Anche i telespettatori ne sono rimasti sconvolti e il ragazzo ha ricevuto moltissimo amore sui social proprio in queste ore.

Luca ha quindi deciso di commentare così la vicenda… e chissà cosa deve averne pensato Maria De Filippi!

Le pesanti accuse di Luca Jurman dopo l’uscita di Nicolò

Durante una live su Twich, Jurman ha espresso il suo parere senza troppi giri di parole: “Questa cosa è veramente orribile, un momento di televisione così bassa in Italia, è veramente squallida…”. A detta dell’ex professore, gli autori si sarebbero impegnati affinché Nicolò scarseggiasse durante le sue esibizione e gli stessi giudici gli avrebbero mesi i pali tra le ruote. “Bravi, complimenti, non avevamo capito in questi due mesi che stavate facendo questa cosa qua”, ha poi concluso su tutte le furie.

Insomma, di una cosa possiamo esserne certi: Jurman è il più grande critico della trasmissione e, dopo tanti anni di collaborazione, ora la fa sistematicamente a pezzi in ogni suo video!