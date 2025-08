Maria De Filippi e la chirurgia estetica, lo scanner spiattella la verità: “Ecco cosa si è rifatta” | Lo sconvolgente prima e dopo

Veramente Maria De Filippi è ricorsa al ritocchino? Ecco che cos’è apparso dal prima e dopo.

Maria De Filippi non ha bisogno di presentazioni, in quanto è l’intrattenitrice per eccellenza in casa Mediaset. Riesce a far vivere allo spettatore momenti goliardici, seguiti da momenti di suspense, a momenti in cui bisogna essere seri.

Tutti questi stati d’animo li viviamo nei suoi vari show, che appartengono tutti al gruppo dei record d’ascolti. Solo con Queen Mary, l’emittente privata, si porta a casa una percentuale di share molto alto.

Che ci metta la faccia come con C’è posta per te, Amici e così via o che gestisca da dietro le quinte, come con Temptation Island, il risultato non cambia. I fan adorano Maria e non solo, anche molti suoi colleghi e comici che si divertono spesso a punzecchiarla sempre in maniera bonaria.

La De Filippi è sempre stata molto riservata, motivo per cui se il suo lavoro è sotto i riflettori, la sua vita privata è super blindata. Per questo i fan sono curiosi di sapere come mai si parla di ritocchino per la regina della tv? Facciamo chiarezza.

La vita privata di Maria De Filippi

Come dicevamo Maria De Filippi è un pilastro di Mediaset, in quanto i suoi show sono un successo assicurato. Maria mette il cuore in tutto quello che fa e non solo nel lavoro ma anche con le persone che hanno la fortuna di incontrarla. A dimostrazione di ciò, Giulia Stabile ha confermato quello che pensano tutti i suoi fan: “Con Maria si è creato un bellissimo rapporto però lei in realtà è così con tutto; se vede qualcuno che sta male, lei lo aiuta…”.

Attualmente si sta godendo il meritato riposo dopo un anno di lavoro intenso, al largo di Ansedonia, come riportano da Today, luogo in cui va spesso. Qui insieme ai suoi collaboratori più stretti e ovviamente insieme al figlio Gabriele, Queen Mary si ricarica per tornare brillante come sempre. Dopo la morte del suo adorato Maurizio, suo figlio le è sempre accanto e su di lui Maria dice: “Non è solo una presenza affettiva, ma un riferimento saldo anche nel lavoro”.

Il prima e dopo di Maria

I fan sono sempre molto curiosi della vita in generale di Maria De Filippi, sia lavorativa che privata, per quanto, per questo ultimo punto, trapela soltanto ciò che lei vuole far trasparire, come con le sue vacanze. A tal riguardo, in molti si sono chiesti se anche Maria possa aver ceduto al ritocchino e a rispondere a questo ci avevano pensato da Striscia la notizia qualche anno fa, quando la conduttrice aveva spento 60 candeline.

In quell’occasione il loro scanner-test aveva rivelato: “…dal confronto infatti sembra che Maria sia ricorsa a delle punturine rivitalizzanti…”, mostrando poi una simpatica gag che già all’epoca aveva fatto sorridere i fan. A riguardarla adesso però, fa provare un po’ di nostalgia, visto che abbiamo visto l’evoluzione di Maria in versione uomo e anche quella di Costanzo da donna. Che dire, a prescindere da ritocchini o meno che ovviamente la De Filippi non ha mai confermato, resterà per sempre la regina della televisione, senza se e senza ma.