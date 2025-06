Maria De Filippi, dopo Amici arriva il voltafaccia scandaloso: “Mi ha fatto così schifo che…” | Gliele ha cantate di brutto

Maria De Filippi e la mazzata ricevuta proprio in queste ore. L’ex allievo della scuola di Amici c’è andato giù pesante…

Maria De Filippi, questa volta, ha ricevuto un benservito senza precedenti. L’ex allievo della sua scuola, infatti, gliene ha cantate di brutto (a tutti gli effetti) e le sue parole sono immediatamente divenute virali sui social.

Ma cosa è accaduto? E perché la regina di Mediaset è stata criticata dall’ex concorrente? Te lo spieghiamo noi.

Come ben sappiamo, Maria De Filippi non è solo la conduttrice di Amici, ma anche una sorta di ‘madrina’ per tutti gli allievi che passano dalla scuola. Grazie ai suoi consigli, infatti, è sempre riuscita ad entrare nel cuore dei giovani talenti. In questi mesi però, Valerio Scanu ha confessato di aver discusso con la conduttrice a causa di un’incomprensione che sarebbe sfociata persino in una denuncia per diffamazione da parte della De Filippi.

Questa volta, però, un altro allievo della scuola più amata d’Italia ha criticato fortemente la conduttrice e il suo programma. Ma ecco di chi si tratta.

L’ex rapper di Amici contro Maria De Filippi

In queste settimane, è divenuto virale su TikTok un nuovo pezzo di Malìa, il giovane rapper passato dalla scuola di Amici. Il ragazzo, senza troppi peli sulla lingua, ha deciso di tirare arco e frecce non solo a Maria De Filippi, ma anche a tutto il sistema discografico legato al talent di Mediaset. Il 21enne Mattia Gattoni, durante il suo percorso, era stato eliminato dal professore Rudy Zerbi a causa delle sue ultime posizioni in classifica. Questa vicenda deve ancora essergli rimasta di traverso e, proprio per questo, ha deciso di scrivere il pezzo Acido 1 (Maria).

Inutile dire che il testo del suo brano ha lasciato senza parole gli italiani, e le pesanti accuse alla De Filippi hanno acceso l’interesse della rete.

Il brano che ha sconvolto il pubblico

Come riportato da IsaeChia, tra le strofe del brano rap è possibile leggere: “Sono entrato in un talent show, ne sono uscito diverso. Ho visto il prezzo del successo, lingue marroni in cerchio, Maria con lo strap-0n (un giocattolo sessuale, n.d.r.), la gente urlava ‘mettimelo dentr0’, il mio c*lo non ha un prezzo”. Dopodiché, Malìa ha pubblicato anche il video ufficiale del brano, in cui si vede il rapper seduto su una poltrona mentre guarda le immagini di sé stesso dentro la scuola. Durante poi una sua recente intervista, il ragazzo aveva aggiunto: “Sono uno di voi e provare a diventare uno di loro (riferendosi probabilmente agli altri allievi, n.d.r.) mi ha fatto così schifo che non posso”.

Insomma, delle parole sicuramente molto pesanti che devono essere state accolte come un fulmine a ciel sereno anche dalla conduttrice. Che smacco!