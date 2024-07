Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo vomita la verità: dopo il successo della fiction, il tracollo: “Ho avuto bisogno dello psicologo”

Massimiliano Caiazzo ha rilasciato una dura verità in merito al successo della fiction Mare Fuori. Ecco perché ha parlato di tracollo e di psicologo, alla fine non è tutto oro quel che luccica.

Mare Fuori è una delle fiction Rai che ha catturato maggiormente l’attenzione del pubblico degli ultimi anni. È diventato un fenomeno di vita e anche social, in quanto i fan, molti anche giovanissimi, adorano vedere i loro beniamini sul piccolo schermo.

È innegabile quanto questa serie tv abbia colpito nel profondo una vasta schiera di fan, e soprattutto quanto ancora abbia da raccontare: sarà per questo che i dati di ascolto sono sempre stellari, per la felicità della pubblica emittente.

In queste quattro stagioni abbiamo visto diversi personaggi storici lasciare lo show, così come altri entrare, portando nuovo pathos alla trama. Da quello che si vocifera, il franchise di Mare Fuori ha ancora molto da dare e ci saranno nuove idee che gli spettatori vedranno presto.

Nell’attesa di scoprire cosa succederà nella prossima stagione, sveliamo quali sono state la parole di una delle star più amate della fiction, cioè Massimiliano Caiazzo, il quale ha rivelato un retroscena privato del tutto sconcertante.

Massimiliano Caiazzo e l’addio a Mare Fuori

Per quanto i fan di Mare Fuori vorrebbero che i personaggi più amati di sempre restassero per sempre a vestire i panni dei loro beniamini, sappiamo tutti benissimo come molti attori sentano la necessità di intraprendere nuove avventure recitative, in primis per non restare intrappolati nel rispettivo personaggio, e secondo per crescere come persone e come professionisti.

Massimiliano Caiazzo ha rivelato il motivo per cui non sarà presente nella prossima stagione: “Carmine ha seguito un arco narrativo che lo ha portato, finalmente, ad abbracciare il suo sogno. È stato giusto così…“.

Lo psicologo e il suo rapporto con i social

Qualche giorno fa, Massimiliano Caiazzo, il Carmine di Mare Fuori, come riportato da FQMagazine, è stato ospite al 54esimo Giffoni Film Festival, e qui ha risposto alle domande che gli sono state fatte, alla corte di moltissimi fan che pendevano dalle sue labbra.

Tra una chiacchierata e l’altra, Caiazzo ha rivelato di aver avuto bisogno dello psicologo per affrontare al meglio la fama improvvisa che l’ha investito: “Ho avuto bisogno dello psicologo perché ho attraversato un periodo difficile: non mi sentivo libero… Poi ho pensato quanto fosse gratificante l’affetto del pubblico…”. Difficile per lui è stato anche il rapporto con i social: “Mi capita a volte di essere risucchiato dai social perché sono strategicamente costruiti affinché accada questo (…) mi sono dovuto cancellare da Tik Tok…”, parlando di dipendenza come quella dal gioco d’azzardo. È proprio vero: non è tutto oro ciò che luccica, non credete?