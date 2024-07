Marco Liorni torna finalmente in pista, dai vertici Rai arriva la conferma | È ufficiale: suo lo show più atteso del 2024

Marco Liorni torna in pista e fa doppietta in Rai, i vertici lo confermano: è suo lo show più atteso. Ecco cosa andrà a condurre.

Non ha sempre passato momenti facili Marco Liorni, la cui carriera lavorativa è stata segnata da alti e bassi. Era passato dall’essere uno dei conduttori più presenti in tv, dopo il suo ruolo nelle prime edizioni del Grande Fratello, fino a un periodo in cui nessuno ne seppe più nulla.

Fortunatamente Liorni non si è fatto abbattere dagli eventi della vita, e con pazienza è tornato in pista, dimostrando a tutti la sua bravura e la professionalità. È infatti un professionista che sa il fatto suo e non ha mai deluso le aspettative qualunque progetto abbracciasse.

L’abbiamo visto alla conduzione di programmi storici, ai quali ha regalato una seconda vita dopo periodi non proprio fortunati. Per questo la Rai ha voluto dargli fiducia, tra l’altro ben riposta, con la conduzione del programma storico L’Eredità, dopo l’addio di Flavio Insinna.

Non era facile prendere il posto di un fuoriclasse come lui, eppure Liorni, con il suo solito pathos, ha vinto ogni perplessità del pubblico. Ed è proprio per questo che il conduttore torna in pista con uno degli show più attesi del 2024.

Marco Liorni e lo show in Rai

Marco Liorni non ha bisogno di presentazioni, in quanto il noto conduttore vanta alle spalle un curriculum di tutto rispetto.

Dopo esperienze quali La Vita in Diretta, Italia Sì, Reazione a Catena e Affari Tuoi, proseguirà anche durante la prossima stagione alla conduzione de L’Eredità, con la quale ha raggiunto un record di ascolti entusiasmante. Inoltre, gli sarebbe stato affidato un altro programma, precedentemente condotto da due fuoriclasse come Carlo Conti e Amadeus, quindi Liorni potrà dimostrare ancora una volta il suo enorme valore.

CAPODANNO RAI, MARCO LIORNI CONDURRA’ L’ANNO CHE VERRA’

👇💣https://t.co/KHxEL9Hmke — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 15, 2024

Il suo show è quello più atteso del 2024

A riportare la notizia di questa doppietta ci ha pensato Dagospia. Il portale ha infatti annunciato che Marco Liorni dovrebbe condurre a fine anno uno degli show più amati di sempre dai telespettatori.

Stiamo parlando de L’Anno che verrà, ovvero il format del Veglione 2024, e al fianco del conduttore dovrebbe arrivare una co-conduttrice non ancora “nominata”. In attesa di conferme ufficiali, se fosse garantito, Liorni avrebbe fatto veramente “bingo” in questo 2024.