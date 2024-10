Maratona di Halloween, ecco i 10 film da vedere (o da rivedere) per un 31 ottobre all’insegna del brivido | I capolavori vietati ai deboli di cuore

Se ad Halloween volete fare una bella maratona di film all’insegna del brivido, oggi ve ne suggeriamo 10 da vedere per la prima volta o rivedere. Sconsigliati ai deboli di cuore, in quanto il tremito è assicurato.

Manca poco all’arrivo della festa più spaventosa di tutto l’anno: ovviamente parliamo di Halloween, la cui diffusione nel nostro paese è sempre più massiccia. È stato registrato che circa il 63% delle famiglie italiane festeggerà a breve questa usanza, diventata anche italiana.

Sicuramente, rispetto all’America il modo che abbiamo noi di festeggiarla è molto diverso, in quanto il “dolcetto o scherzetto”, non è sicuramente visto di buon occhio da tutti, come invece succede negli Stati Uniti.

A ogni modo, ci sono parecchie cose che potrete fare in questa serata da urlo. Potrete recarvi in uno dei tanti locali che sta già allestendo la sala a tema, oppure restare a casa, mascherarvi, addobbare finestre, tavole e porte e invitare amici e parenti per una cena diversa.

I piatti da realizzare sono molteplici, vi basterà fare una ricerca online per trovare, per esempio, il modo di fare i salatini a forma di mano con tanto di dita-wurstel, e molti altri. Oltre alle cibarie, però, potrete anche organizzare una memorabile maratona con 10 film da brivido che non potete assolutamente perdere.

Maratona Halloween: dal 6° posto al 10° posto della classifica

Come dicevamo, per creare una serata di Halloween perfetta in casa, dopo aver decorato tutte le stanze con gli accessori più spaventosi e imbandito la tavola con un menù terrificante, potreste optare per una maratona di film da urlo, vietati ai deboli di cuore. Noi ve ne proponiamo 10: inizieremo quindi dal fondo della classifica, riportandovi quelli dalla sesta alla decima posizione. E, per semplificarvi la vita, vi daremo anche un accenno della trama, sintetizzata efficacemente dal portale Wikipedia.

Halloween – La notte delle streghe (1978) : la cui trama rivela: “Un criminale già condannato per l’omicidio della sorella scappa di prigione e torna nella città natale in cerca della prossima vittima durante la notte di Halloween del 1978”;

: la cui trama rivela: “Un criminale già condannato per l’omicidio della sorella scappa di prigione e torna nella città natale in cerca della prossima vittima durante la notte di Halloween del 1978”; La vendetta di Halloween (2007) : la cui trama rivela: “Quattro diverse storie ambientate nella notte di Halloween s’intrecciano in un thriller che toglie il respiro”;

: la cui trama rivela: “Quattro diverse storie ambientate nella notte di Halloween s’intrecciano in un thriller che toglie il respiro”; Le streghe di Salem (2012) : la cui trama rivela: “Dopo aver suonato un disco del gruppo ‘The Lords’, un DJ di una radio è tormentato da alcune visioni da incubo con streghe come protagoniste”;

: la cui trama rivela: “Dopo aver suonato un disco del gruppo ‘The Lords’, un DJ di una radio è tormentato da alcune visioni da incubo con streghe come protagoniste”; The Orphanage (2007) : la cui trama rivela: “Il figlio, adottato, di una donna, scompare nella loro nuova casa. La donna comincia a sentire delle presenze”;

: la cui trama rivela: “Il figlio, adottato, di una donna, scompare nella loro nuova casa. La donna comincia a sentire delle presenze”; The Grudge (2004): la cui trama rivela: “La studentessa americana Karen diventa parte di un terrificante mistero che avvolge una casa alla periferia di Tokyo”.

Maratona Halloween: dal 1° posto al 5° posto della classifica

Ed eccoci giunti ai primi 5 film della classifica per questa maratona di Halloween, per passare un 31 ottobre all’insegna del brivido e dell’horror. Sicuramente questi titoli non sono l’ideale per i deboli di cuore!

The Witch (2015) : la cui trama rivela: “Nel 1630, in Inghilterra, una famiglia di contadini accusa la giovane figlia di stregoneria quando il figlio più piccolo scompare misteriosamente”;

: la cui trama rivela: “Nel 1630, in Inghilterra, una famiglia di contadini accusa la giovane figlia di stregoneria quando il figlio più piccolo scompare misteriosamente”; L’evocazione – The Conjuring (2013) : la cui trama rivela: “Nella nuova casa in cui si trasferisce la numerosa famiglia Perron si verificano strane apparizioni e rumori inquietanti fino a vere e proprie manifestazioni paranormali”;

: la cui trama rivela: “Nella nuova casa in cui si trasferisce la numerosa famiglia Perron si verificano strane apparizioni e rumori inquietanti fino a vere e proprie manifestazioni paranormali”; Nightmare – Dal profondo della notte (1984) : la cui trama rivela: “Cinque amici adolescenti sognano un uomo dal volto sfigurato, con una voce spaventosa e un guanto da giardiniere con dei coltelli al posto delle dita. Si rendono conto che quello che accade nei loro sogni accade davvero, e che l’unico modo per sopravvivere è non addormentarsi. È giunta l’ora di pagare un debito sepolto nel loro passato”;

: la cui trama rivela: “Cinque amici adolescenti sognano un uomo dal volto sfigurato, con una voce spaventosa e un guanto da giardiniere con dei coltelli al posto delle dita. Si rendono conto che quello che accade nei loro sogni accade davvero, e che l’unico modo per sopravvivere è non addormentarsi. È giunta l’ora di pagare un debito sepolto nel loro passato”; Shining (1980) : la cui trama rivela: “Jack Torrance, aspirante scrittore, accetta l’incarico di guardiano invernale di un albergo in un luogo isolato sulle montagne del Colorado. Ma suo figlio Danny inizia a sperimentare delle visioni riguardo i terribili eventi accaduti nella struttura”;

: la cui trama rivela: “Jack Torrance, aspirante scrittore, accetta l’incarico di guardiano invernale di un albergo in un luogo isolato sulle montagne del Colorado. Ma suo figlio Danny inizia a sperimentare delle visioni riguardo i terribili eventi accaduti nella struttura”; L’esorcista (1973): la cui trama rivela: “Regan McNeil, una ragazzina di 12 anni, viene posseduta dal demonio. Un giovane prete in crisi di fede, aiutato dal proprio anziano mentore, affronta la presenza demoniaca in un mortale duello”.

Cosa ne dite di questa terrificante lista? Ovviamente, ce ne sarebbero ancora moltissimi da inserire. Fateci sapere qual è il vostro preferito!