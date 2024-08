Mara Venier si lascia andare a una dedica dolcissima, ma non è per il marito | Beccata sotto i riflettori con lui

Mara Venier ha rilasciato una dedica dolcissima sui social a uno dei pezzi grossi del cinema. In quest’occasione le tenere parole non erano per il marito o per la famiglia… Allora per chi, vi starete chiedendo?

Non ha bisogno di presentazioni Mara Venier la cui presenza sul piccolo e sul grande schermo ci fa compagnia da decenni. Il suo amato pubblico la segue con passione e fedeltà fin dagli esordi e, oltre a Domenica In, la conduttrice ha un curriculum lungo pagine delle sue varie esperienze lavorative.

In maniera del tutto inaspettata, Zia Mara ha deciso di fare un grande regalo ai suoi fan, decidendo di slittare la pensione di un altro anno… Con buona pace del marito, Nicola Carraro, il quale avrebbe voluto avere la sua dolce metà tutta per se fin da quest’anno.

A prescindere da tutto, siamo felici di goderci la sua presenza per un altro anno con il suo consueto appuntamento festivo a Domenica In e si vocifera che inaugurerà un nuovo programma che darà battaglia a Maria De Filippi, essendo entrambi dating. Che dire, sarà uno scontro tra Queen a colpi di share: decisamente ci aspetta un anno televisivo ancora più esilarante.

Oltre a tutto questo, la Venier è al centro dei riflettori per quella dedica dolcissima che ha rilasciato non al marito, per il quale spende sempre molte frasi di ammirazione, ma un pezzo grosso del cinema. Di chi stiamo parlando?

Le parole di Mara Venier

Prima di proseguire, volevamo aggiornarvi su una questione delicata, che ha fatto restare in ansia i fan di Mara Venier da diverse settimane. Con un post social la zia d’Italia si è mostrata con un occhio bendato, generando il panico tra i presenti.

Così, la Venier ha deciso di rilasciare la sua verità a Dagospia: “Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa. E ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po’ la vista. Questa è la verità, prima che si dicano cose non vere…”. Ha poi rivelato di aver passato un’estate poco piacevole, non avendo potuto raggiungere i suoi cari in vacanza, ma adesso pare che le cose stiano andando meglio per Mara, la quale potrà godersi ancora qualche giorno di relax con il suo dolce Nicola, prima di tornare in Rai più carica che mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

La dedica di Mara a Ferzan Ozpetek

A dimostrazione del fatto di quanto Mara Venier sia inarrestabile, di recente è tornata sul set per prendere parte all’ultimo film del rinomato regista Ferzan Ozpetek, suo amico di vecchia data, Diamanti. L’attrice è stata inserita in un cast, come direbbe Valeria Marini, “stellare“, ricco di nomi di prestigio, come per esempio Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari e molti altri ancora.

Durante l’ultimo giorno di riprese, Mara ha voluto salutare il pezzo grosso del cinema, Ferzan, con queste parole: “Eccoci qui, ultimo giorno di lavoro del film. Grazie Ferzan, mi hai regalato un sogno“. Che dire, Zia Mara come sempre è circondata da tanto amore: non solo quello della sua preziosa famiglia, ma anche da quello degli amici, dei colleghi e di tutti i suoi fan.