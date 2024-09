Mara Venier senza freni, l’incontro con la modella l’ha mandata ai matti: “È stata insopportabile” | L’ammissione arriva solo ora

Mara Venier ha rivelato la sua esperienza con la nota modella: da quello che è emerso dalle sue parole, non è andata come si era immaginata. Ecco che cos’è successo.

La conosciamo tutti Mara Venier: la sua simpatia, professionalità e stile unico e inimitabile ci accompagnano da decenni sul piccolo schermo. Ha fatto un po’ di tutto nel mondo dello spettacolo, eppure, nonostante i suoi 73 anni, ha ancora molto da donare al suo lavoro e al suo grande pubblico.

Zia Mara è una forza della natura, basti vedere tutto quello che ha passato questa estate. Nonostante tutto, il giorno dopo era comunque sul set con Ferzan Ozpetek. Non lascia mai nulla a metà, o comunque finché pensa di poter ancora dare un contributo “alla storia”.

Basti vedere anche con Domenica In: giunta in procinto di lasciare la trasmissione, ha deciso di restare ancora per un anno, almeno così dice, anche se i fan sperano sempre che possa cambiare idea.

A ogni modo, la Venier, tra una rivelazione e l’altra, dopo molto tempo ha ammesso una verità sconcertante. L’incontro con la modella non è stato come si era precedentemente immaginata, in quanto non ha gradito molto alcuni atteggiamenti di quest’ultima.

Mara Venier e l’ammissione su Domenica In

Mara Venier ha deciso di raccontarsi a cuor leggero tra le pagine del Corriere della Sera. Qui ha parlato un po’ di tutto: dalla sua operazione, ai problemi sostenuti questa estate, fino alla nuova Domenica In. Infatti Zia Mara, insieme ai vertici Rai, ha deciso di modificare un programma storico, rendendolo ancora più intrigante: “Abbiamo l’idea di introdurre un gioco, di fare un talk sull’attualità — non sulla cronaca. Ho voglia di sparigliare, rischiare…“, rivelando di volersi solo divertire.

Come ha appunto confermato, quest’anno sarà l’ultimo, poi (almeno così dice) andrà in pensione, anche perché quell’emorragia improvvisa alla retina dell’occhio destro non ci voleva proprio. Ha subito diversi interventi e ancora gliene spettano altri due, e come ha rivelato: “È una cosa lunga, sperando di riguadagnare la vista. Ora vedo qualcosa, ma ancora molto sfuocato. Sono in buone mani, ma è stato un trauma“.

L’intervista più difficile di Zia Mara

Mara Venier, come dicevamo, in una recente intervista al Corriere della Sera ha rilasciato la sua verità in merito a diverse tematiche. Tra le varie confessioni, ha sicuramente stupito il suo racconto sull’intervista più difficile sostenuta a Domenica In. Come riportano da msn.com, il nome in questione è quello della modella Naomi Campbell.

Come ha rivelato: “Naomi Campbell è stata insopportabile… Non voleva rispondere a niente, è arrivata con 8 ore di ritardo e a ogni domanda continuava a ripetere ‘It’s my privacy’…“, concludendo il racconto: “Le avevamo dato quaranta milioni di lire, e due risposte dammele, no?!“. Lo avreste mai detto?