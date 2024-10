Mara Venier perde le staffe in diretta, il bisticcio a Domenica in scatena un boom di proteste: “Isterica, come sempre” | Che figura barbina

La gaffe in diretta di Mara Venier, divenuta immediatamente virale sui social. La donna ha perso le staffe davanti a tutti.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate e seguite della televisione italiana. Da anni ci accompagna con la sua professionalità, simpatia e senso dell’umorismo. In queste ore però, sembrerebbe che sia caduta la ‘maschera’ alla conduttrice e la figura barbina commessa in diretta non è certamente passata inosservata.

Ma ecco nel dettaglio che cosa è accaduto e perché, sui social, non si sta parlando d’altro da giorni.

Che Maria Venier sia una forza della natura ormai si sa. Zia Mara è sicuramente un pilastro della televisione italiana e sono veramente in pochi quelli che non la amano. La conduttrice non ha peli sulla lingua e quando si tratta di dire la sua non si tira certamente indietro.

La donna è attualmente la timoniera di Domenica In e, proprio durante la diretta, è accaduto un fatto che non è passato inosservato ai telespettatori italiani.

Cosa è accaduto durante la diretta di Mara Venier

In queste ore è divenuto virale sui social uno spezzone della diretta di Domenica In con Mara Venier. La donna chiede di far partire un filmato una volta, due, ma la regia sembra non riuscire a mostrare le immagini al pubblico. A questo punto la conduttrice se ne esce con: “Esatto!! E io dico: partirei con questo filmato, grazie!” con un tono di voce abbastanza alterato per il disguido avvenuto.

Inutile dire che questo cambio repentino della voce ha colpito particolarmente gli italiani e qualcuno ha deciso di commentare così la vicenda sui social.

I commenti degli utenti sui social

Non appena le immagini sono divenute virali sui social, diversi utenti hanno scritto frasi del tipo: “Isterica come sempre”. Altri ancora hanno evidenziato come dietro al suo sorriso, si nasconda in realtà un carattere assai autoritario: “Quel grazie era il preludio alla terza guerra mondiale”, oppure: “Ho sentito un movimento tellurico in quell’istante”. Mara Venier ha però deciso di non rispondere a queste provocazioni e di continuare a condurre con il sorriso, come sempre, la sua amatissima trasmissione.

E tu da che parte stai? Credi che questo boom di proteste abbia effettivamente senso o che Mara debba essere lasciata in pace?