Mara Venier non ci sta: dopo la bufera per Gabriele Corsi e il terremoto a Domenica in vomita la verità | Un cachet da pezzenti

Mara Venier, Gabriele Corsi e la diatriba che continua ormai da settimane. Ma ecco le vere ragioni del terremoto a Domenica In.

Nelle ultime settimane, il nome di Mara Venier e quello di Gabriele Corsi sono finiti spesso al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? La rinuncia del conduttore a stare al fianco della collega nel programma Domenica In. Le presunte ragioni dietro a questa decisione hanno rivelato un retroscena inaspettato ai telespettatori.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché Mara Venier avrebbe deciso finalmente di dire la sua.

Come ben sappiamo, Zia Mara è la madrina per antonomasia di Domenica In, una delle trasmissioni Rai più amate e seguite del palinsesto televisivo italiano. Qualche settimana fa, era circolata un’indiscrezione alquanto interessante sul programma, che avrebbe visto Gabriele Corsi al fianco della donna come co-conduttore. Nonostante l’entusiasmo degli italiani, però, la proposta è stata scartata ancor prima dell’inizio della trasmissione.

Ma per quale motivo? Beh, sembrerebbe che qualche… conto non quadrasse al cento per cento..

Gabriele Corsi e il presunto cachet ‘troppo basso’

Come riportato da Fanpage.it, qualche settimana fa è stata annunciata la rinuncia di Corsi a presenziare a Domenica In. Il motivo? Secondo alcune voci di corridoio, sembrerebbe che il cachet a lui proposto non fosse abbastanza corposo e, proprio per questa ragione, il conduttore avrebbe preferito dedicarsi ad altro. Inoltre, qualche giorno fa, Mara Venier aveva mostrato il suo ‘malcontento’ per la decisione Rai di affiancarla all’uomo, in quanto lei avrebbe preferito altri personaggi, come Tommaso Cerno. Sembrerebbe dunque che la tensione e il cachet per nulla succulento abbiano invogliato Corsi a mollare ancor prima di cominciare.

Dopo giorni in cui non si è praticamente parlato d’altro, la Venier ha poi deciso finalmente di dire la sua.

La Venier e la storia pubblicata su Instagram

Zia Mara qualche giorno fa ha pubblicato una storia che ha fatto incuriosire ancora di più i telespettatori italiani, in cui veniva mostrato un trafiletto de La Stampa. L’articolo in questione parlava di cifre e delle ragioni economiche per cui Gabriele avrebbe deciso di mollare la proposta di collaborare con la donna a Domenica In. Oltre alla condivisione (già sospetta di per sé) di queste parole, la Venier ha poi deciso di cancellare pochi minuti dopo questa storia, come se ci avesse ripensato, temendo di gettare ulteriore benzina sul fuoco.

Fatto sta che questo gesto è valso più di mille parole: come proseguirà la vicenda tra i due professionisti?