Mara Venier incorona il suo erede, cederà solo a lui lo scettro di Domenica in: “Bravissimo, simpatico e si fa voler bene”

Ecco chi potrebbe essere l’erede di Zia Mara a Domenica In, nominato direttamente dalla Venier in persona.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dal popolo italiano, seguitissima da decenni nei suoi vari programmi e spettacoli, sia sul piccolo che sul grande schermo. Uno tra i suoi ruoli sicuramente più gettonati, però, è quello alla conduzione di Domenica In.

Zia Mara è assai amata, tant’è che i fan temono il giorno in cui la conduttrice andrà definitivamente in pensione.

Anche perché gli ultimi periodi sono stati molto difficili per lei e per la sua famiglia, visti i problemi di salute del suo amato marito, Nicola Carraro, per il quale ha deciso di lasciare la sua casa di Roma e di trasferirsi a Milano, per permettergli di accedere con più facilità le cure.

A tal proposito, dato che Mara potrebbe dire addio a breve al piccolo schermo, ecco chi avrebbe già disegnato come suo erede. È un volto molto amato e, come Re Mida, trasforma in oro tutto quello che tocca.

Le parole di Mara Venier

Mara Venier ha salutato i suoi fan già da qualche giorno ormai, con l’ultima puntata di Domenica In in cui è stata omaggiata con parole molto sentite dai suoi storici amici e colleghi, in onore del suo magnifico lavoro.

Qui la stessa Zia Mara, presa dalla commozione, ha poi rivelato, prima di salutare il pubblico: “Voi sapete che questi ultimi mesi non sono stati facili per quanto riguarda la mia vita privata, e credo che il lavoro faccia bene e aiuti nei momenti difficili. Se sono qui è grazie a voi, mi sono sentita amata dal pubblico…”. Inoltre, in assenza di imprevisti, la conduttrice ha confermato che tornerà anche per la prossima edizione, ma non da sola.

Mara Venier e la prossima edizione di Domenica In

Mara Venier ha rivelato chi vorrebbe che fosse il suo erede, o meglio i suoi eredi, a Domenica In. In questi giorni, si sta parlando molto delle parole che Fiorello ha rilasciato in maniera scherzosa su di una sua presunta conduzione nello show di Zia Mara. A chiarire tutto ciò ci ha pensato la stessa conduttrice al Festival della tv di Dogliani: “Quella di Fiorello è stata una boutade, se l’è rimangiata. L’ha smentita. Ha mandato in onda un mio audio affettuosissimo. Io non ho paura di niente, certamente non della tv e di chi vorrebbe fare Domenica in”, come possiamo leggere su FanPage.

Come letto invece su La Repubblica, Mara ha le idee chiare sui potenziali eredi professionali: “De Martino è bravissimo, simpatico, è cresciuto molto, si fa voler bene, non si è montato la testa. Potrebbe fare una Domenica in molto rivoluzionaria, cambiando tutto. Lo vedo. Poi vedo Alberto Matano, con un taglio giornalistico. Ecco, vedo Stefano e Matano“. Non si sa di preciso cosa succederà durante la prossima edizione, visto che la stessa Venier ha rivelato che tornerà… “ma insieme ad altri”.