Mara Venier furibonda: “Mi rincorse per tutto il locale” | La crisi di gelosia durante le sue nozze è sfociata nell’assurdo

Mara Venier e il racconto della crisi di gelosia avuto durante il giorno delle sue nozze, ci fu una lite furibonda. I fan sono rimasti senza parole, in quanto non tutti erano a conoscenza di questa storia surreale.

Non ha bisogno di presentazioni Mara Venier, in quanto il suo volto c’è praticamente da sempre in televisione da quando ha fatto il suo esordio oltre 30 anni fa, per non parlare del periodo antecedente nel quale ha esordito come modella.

A ogni modo la Zia Mara ha iniziato come attrice, e via via ha proseguito la sua carriera in veste di conduttrice. Da quando poi ha iniziato a condurre Domenica In, è difficile ricordare i ruoli di prima in quanto, ormai la presentatrice è diventata un tutt’uno con il programma.

Per questo non stupisce il fatto che abbia deciso di condurre ancora un’edizione prima di dire addio ufficialmente, come ha rivelato, potendosi così dedicare alla sua vita e alla sua famiglia.

Mara racconta spesso aneddoti su di lei anche attraverso i social, però diciamo che questa storia surreale ha lasciato tutti i fan senza parole. Ecco che cos’è successo durante il giorno delle sue nozze e perché il tutto è sfociato in una terribile crisi di gelosia.

Mara Venier e il racconto sulla sua vita

Mara Venier, per la gioia dei suoi fan e un po’ meno di quella di Nicola Carraro, ha deciso che presenzierà anche alla prossima stagione di Domenica In, ma la prossima dovrebbe essere l’ultima, come dichiarato dalla conduttrice. Da quello che si vocifera, Zia Mara sta già apportando diversi cambiamenti per rendere la prossima (in teoria) sua ultima stagione di lavoro prima delle meritata pensione, unica e indimenticabile.

Naturalmente sarà impossibile sostituire la Venier, la quale riesce a entrare così tanto in sintonia con il suo pubblico proprio perché lei si sente molto vicino a loro vista la base da dov’è partita. Era una donna con un lavoro umilissimo che poi piano piano è riuscita a fare strada nel mondo dello spettacolo. Inoltre, in una recente intervista ha parlato di quando a 17 anni rimase incinta di Elisabetta e si sposò velocemente con il padre della ragazza, il quale però la lasciò la sera stessa di quel matrimonio riparatore. Fortunatamente in seguito le cose per la bella Mara procedettero per il meglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

La crisi di gelosia della Mara nazionale

Mara Venier è felicemente sposata da molti anni con Nicola Carraro con il quale condivide un’intensa storia d’amore. Prima di lui, la conduttrice di Domenica In, si sposò con il famoso attore Jerry Calà, con il quale rimase insieme soltanto per un anno prima di divorziare per via dei diversi tradimenti compiuti da lui, come hanno rivelato entrambi in svariate interviste. Mara e Jerry sono il classico esempio di quando un uomo e una donna non sono compatibili a livello sentimentale, ma perfetti per essere migliori amici, visto che dopo il loro divorzio, rimasero sempre insieme come una famiglia.

A ogni modo, la Venier aveva intuito che il suo matrimonio non sarebbe durato già dal giorno delle nozze, quando vide Jerry parlare in modo ambiguo con un’altra donna, così come rivelò l’attore: “Mara, fumantina e gelosa, mi rincorse per tutto il locale… Le donne sono più mature, io a 32 anni ero un ca**one, non all’altezza…”. Alla fine adesso i due la prendono anche a ridere.