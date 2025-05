Mara Venier di nuovo mamma a 74 anni, il marito Nicola è già pazzo del piccolo Aiace: “Non vedo l’ora di poterlo coccolare”

In che senso Mara Venier è di nuovo mamma a 74 anni? Con il marito Nicola hanno dato il benvenuto al piccolo Aiace.

Mara Venier non ha di certo bisogno di presentazioni, e ha conquistato da decenni lo status di regina sia sul piccolo che sul grande schermo. Sicuramente, uno dei suoi ruoli più amati dal grande pubblico è quello che ricopre alla conduzione di Domenica In.

Il 18 maggio vedremo l’ultima puntata di questa edizione, e anche quest’anno Zia Mara ha tenuto alto lo share in Rai, trionfando come sempre con gli ascolti. Cosa succederà il prossimo anno non è ancora certo, in vi sono molteplici rumors sul futuro della conduttrice e anche del programma.

C’è chi dice che Mara tornerà nuovamente con il suo programma, chi invece che la zia d’Italia lascerà la TV per stare vicino al marito, e che potrebbe essere sostituita addirittura da Barbara D’Urso, e chi ancora prevede che il programma chiuderà definitivamente i battenti.

Insomma, di ipotesi ne stiamo leggendo veramente molte, non ci resta quindi che attendere notizie certe in merito, magari rilasciate dalla conduttrice durante l’ultima puntata di questa edizione, chi lo sa. Nel mentre, la Venier si prepara a “tornare mamma” insieme al marito Nicola Carraro…

Le condizioni di salute di Nicola Carraro

Non si sa ancora cosa succederà in Rai con la prossima edizione di Domenica In, e non sappiamo neppure cosa deciderà di fare Mara Venier, la quale in passato aveva svelato di volersi ritirare dalle scene, precisando però: “Se mi vogliono, rimango…”.

I fan sono in ansia per il futuro lavorativo di Zia Mara, ma anche per la su situazione familiare, visto che la conduttrice si sta prendendo cura del suo adorato marito, Nicola Carraro, il quale finalmente torna a casa dopo diverse settimane di degenza in ospedale, essendo stato colpito, come leggiamo su gossip.it, da “una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni”. Adesso che i due coniugi si sono trasferiti a Milano per permettere all’uomo di ricevere le cure, la Venier ha deciso di fargli una bella sorpresa.

Il nuovo arrivato nella famiglia di Mara Venier

Mara Venier ha deciso di fare una dolce sorpresa a suo marito Nicola Carraro, il quale è tornato a casa dopo una lunga degenza in ospedale per quei problemi di salute che l’hanno colpito, e così a 74 anni è di nuovo “mamma” di un piccolo amico peloso, un Cavalier King che terrà compagnia alla coppia.

È stato lo stesso Carraro a rivelare: “Dopo essere stato senza cani negli ultimi 15 anni, mia moglie Mara mi ha regalato questo meraviglioso personaggio, da me chiamato AIACE, come il mitico Aiace Telamonio, grande guerriero Acheo. In alto i cuori, non vedo l’ora di tornare a casa per poterlo coccolare“, come possiamo leggere su gossip.it. Immediata la risposta di Mara: “Amore mio, domani torniamo a casa dopo tre settimane di ospedale… Aiace ti aiuterà a riprenderti ne sono sicura…. ti amo infinitamente”. Che dire, buona vita piccolo AIACE, con la tua nuova e stupenda famiglia.