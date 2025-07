Mara Venier a cuore aperto dopo la gaffe epocale: “… ero ubriaca” | In pessime condizioni sotto gli occhi di tutti: che figuraccia

Mara Venier dopo tanti anni ha finalmente spiegato quel particolare momento in cui incappò in una gaffe epocale. Ecco che cos’è successo veramente.

Non ha sicuramente bisogno di presentazioni Mara Venier, in quanto gli italiani la conoscono tutti, principalmente per il suo storico programma Domenica In. Come ha dichiarato lei stessa: “Io sono così: o mi ami o mi odi. Starò pure antipatica a tanti”.

Eppure, potrà anche stare antipatica a qualcuno, ma sono molti coloro che la seguono con affetto: da sempre e per sempre lei sarà la Zia d’Italia.

Di recente l’abbiamo anche vista immortalata sulla copertina di Vanity Fair, insieme ad Antonella Clerici e Milly Carlucci. Le Big di mamma Rai. Quelle con cui lo share è assicurato.

Tra una confessione e l’altra, Zia Mara ha poi chiarito finalmente ai microfoni di Vanity un aneddoto che rimbalzava in rete da una parte all’altra da molti anni. Ecco cos’è successo realmente in merito a quella che è stata definita addirittura come una gaffe epocale.

Le parole di Mara Venier

Mara Venier vanta una carriera intramontabile, fatta di successi e anche di qualche scivolone, come quando non venne richiamata a Domenica In perché considerata “troppo vecchia“. In quel caso, come ha rivelato in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair: “Quell’umiliazione mi ha fatto male come persona, non perché mi tolsero, legittimamente, un programma”, anche se poi lo share e l’opinione del pubblico dimostrarono il contrario.

Mara sta a Domenica In come Antonella sta a È sempre mezzogiorno e Milly a Ballando con le Stelle (o come Maria a mezzo palinsesto Mediaset): i numeri parlano chiaro. Oltre a questo, la Venier ha comunque rivelato di non aver sofferto in merito al lavoro, quanto le sofferenze in realtà sono arrivate dal contesto familiare: dalla malattia della mamma, alla perdita del genero, fino ad arrivare alla malattia del marito. A prescindere da tutto, la conduttrice ha sempre dimostrato una grande forza nell’affrontare ogni cosa, tant’è che se potesse lasciare un bigliettino alla Mara del futuro, le direbbe: “Daje Mara, che ce la fai pure stavolta“.

Il chiarimento dopo tanti anni in merito a una gaffe criticata

Dopo tanti anni, Mara Venier ha finalmente chiarito quell’episodio ricordato da tutti come una gaffe. Con la memoria dobbiamo andare al Capodanno del 2002, quando il suo atteggiamento strambo sul palco venne criticato e interpretato come “alticcio”.

Ecco che cosa ha dichiarato a Vanity Fair, come possiamo leggere a Today: “Non ero ubriaca. Tutti hanno pensato che io fossi ubriaca. Questo è un Capodanno presentato nel mio studio di Domenica In. La verità è che io avevo una polmonite ed ero carica di cortisone e anche antibiotici… Avevo una febbre a 40 e due medici in studio…”. A prescindere dal suo stato di salute, Mara ha portato a termine il suo lavoro: “Come al solito, io non mollo mai. Mi devono abbattere. L’ho sempre dimostrato in tutta la mia vita”, ha concluso con la solita ironia che la contraddistingue.