Manuela Arcuri vuota il sacco sul palo di Totti: “Io la storia l’avrei voluta” | Il due di picche più clamoroso della storia

Le scottanti rivelazioni di Manuela Arcuri sull’ex capitano della Roma Francesco Totti. Non è mancato il due di picche!

Manuela Arcuri è una nota attrice italiana che, da alcuni anni, ha deciso di abbandonare i riflettori. Eppure, proprio in queste ore, ha deciso di rilasciare una lunga intervista a Oggi, dove ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita, del suo passato e della sua carriera. Uno tra tutti ha però attirato l’attenzione di tutti quanti.

Sembrerebbe che la donna, in passato, abbia avuto un flirt col capitano della Roma Francesco Totti, e che non sia finita bene.

Manuela Arcuri è sicuramente una donna di una bellezza disarmante, e durante i primi anni del 2000 era anche un’attrice particolarmente richiesta. Dopo circa dieci anni di fermo, la donna tornerà però sotto ai riflettori all’interno del cast di ‘Tradita’. Per parlare di questo suo nuovo inizio, la donna ha deciso di farsi intervistare da Oggi.

Ad un certo punto però, Manuela si è lasciata trasportare dai ricordi ed ha parlato di alcune delle sue relazioni più importanti.

La sua love story con il latin lover

Ebbene sì, Manuela Arcuri ebbe anche un flirt con Gabriel Garko, prima ancora che lui facesse coming out. Al contrario di alcune relazioni fake dell’attore (come quella con Adua Del Vasco), la donna ha spiegato che tra loro era tutto autentico: “A me non ha mai detto che era tutto falso. Il flirt durò pochi mesi, lui sembrava preso, anche fisicamente”. Al momento però, l’attrice si è resa conto che è stata tutta una recita e la cosa le ha lasciato un po’ l’amaro in bocca.

Dopodiché ha raccontato anche di un altro uomo di cui, in passato, s’infatuò: Francesco Totti.

La breve conoscenza di Manuela con Francesco Totti

Nonostante la donna sia felicemente impegnata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco dal 2010, in passato ebbe alcuni flirt. Tra questi, anche quello con l’ex capitano della Roma Francesco Totti: “Ci fu qualcosa: un bacetto, poco e niente. Io la storia l’avrei voluta, mi piaceva tanto. Lui era desiderato da troppe donne, non intendeva impegnarsi, e in fondo lo capisco. Qualcosa non ha funzionato, eravamo troppo giovani”. Inutile dire che questa rivelazione ha sconvolto gli italiani e qualcuno si è persino immaginato cosa sarebbe successo se, anziché Ilary, il calciatore avesse scelto Manuela.

Una cosa però possiamo dirla: è stato uno dei due di picche più clamorosi della storia italiana!