Maneskin,dopo l’addio Damiano è pronto per il grande schermo | Lo vedremo nel remake di un film famosissimo: “Lo chiameranno per…”

Dopo aver salutato i Maneskin, Damiano David è pronto per sfondare nel grande schermo. Pare sia già pronto il remake di un noto film.

Damiano David è il performer italiano che negli ultimi anni ha fatto impazzire il mondo intero. Ex membro (sembrerebbe) dei Maneskin, il ragazzo è attualmente una vera e propria star, pronto alla sua nuova carriera come solista. In queste ore, però, voci di corridoio avrebbero sostenuto l’assurdo: Damiano sfonderà nel grande schermo e sarà il protagonista nel remake di un film famosissimo.

Ecco dunque di che cosa si tratta e perché, in queste ore, non si sta parlando d’altro sui social.

Che Damiano David sia un playboy indiscusso ormai si sa! La sua bellezza tenebrosa, il suo aspetto da ‘cattivo’ ragazzo, la sua voce in grado di spettinare chiunque, ognuno di questi elementi compone il quadro perfetto della rockstar internazionale. Da diverso tempo, il ragazzo ha però rivelato il suo amore per Dove Cameron, una nota cantante statunitense, e i due sono apparsi svariate volte sotto ai riflettori.

Dopo aver cominciato la sua carriera al fianco dei Maneskin, questa volta il ragazzo si sentirebbe pronto a provare un percorso in solitudine.

La scelta di Damiano David

Qualche giorno fa Damiano ha annunciato ai propri fan un nuovo progetto che renderà noto il 27 settembre e lo vede lontano dalla famosa band. Nonostante la paura dei fan, il cantante ha chiarito che i Maneskin non si sono sciolti e continueranno a produrre nuove hit assieme. Questa sua scelta ha tuttavia fatto chiacchierare moltissimo il mondo del web che, proprio in queste ore, ha notato un dettaglio assurdo durante la sua recente apparizione agli MTV Awards.

Damiano David mollerà tutto per cominciare una nuova carriera come attore?

che ha passato Damiano dei maneskin e perché sembra uscito dall’onore e il rispetto pic.twitter.com/zlJLq4kLxU — g🍂🎃 (@zendayal0vebot) September 12, 2024

Il video divenuto virale online

Su X è divenuto virale il video di Damiano agli MTV Awards, mentre posa di fronte a decine e decine di paparazzi. Il suo total look marrone e la sua acconciatura hanno però destato il divertimento di molti. Qualcuno ha infatti scritto: “Che ha passato Damiano dei Maneskin, e perché sembra uscito dall’Onore e il Rispetto?”. Il suo outfit vintage, seppur molto bello e elegante, non ha dunque convinto tutti. “Tra un po’ le chiameranno per fare il remake de il padrino”, un utente ha ironizzato.

Insomma, Damiano è passato da essere una rockstar internazionale ad un uomo italiano medio del dopoguerra!