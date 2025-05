Maneskin, Damiano David a ruota libera sul distacco dalla band: “Non rubo a casa di nessuno” | L’ammissione nero su bianco

Damiano David ha rilasciato un’intervista a cuore aperto parlando anche dei Maneskin: la rivelazione inedita sulla band.

Damiano David da diverso tempo appare prevalentemente in solitaria, e non più accompagnato dai suoi compagni dei Maneskin, ovvero Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi.

Insieme hanno raggiunto la fama dopo aver partecipato a X Factor nel 2017 e, pur classificandosi secondi, questo non gli ha impedito di volare in alto.

Questa rock band si è fatta amare non soltanto in Italia, ma anche all’Estero, dove hanno fatto cantare milioni di fan con i loro brani iconici, tant’è che The Guardian su di loro aveva detto: “Gli italiani con le scarpe da ginnastica e l’eyeliner hanno infuocato il palco con il loro rock punk-funk a torso nudo, che hanno cantato nella loro lingua madre…”. Senza dubbio, un traguardo notevole.

Adesso che i quattro amici sono in pausa, a parlare è il frontman, Damiano, il quale ha iniziato un suo percorso da solista e in merito ai Maneskin ha parlato a ruota libera in questa intervista inedita.

Le parole di Damiano David sulla sua rinascita

Damiano David, per il momento ex (ma solo temporaneamente, da quanto ha rivelato) voce dei Maneskin, ha intrapreso la sua brillante carriera da solista e sta festeggiando l’uscita del suo primo album, Funny Little Fears, pubblicato il 16 maggio. Per l’occasione ha voluto parlare a cuore aperto al Corriere della Sera, dove ha rilasciato diverse informazioni su sé stesso e sul proprio futuro.

Ha inoltre analizzato quel cambiamento che l’ha portato all’attuale percorso di rinascita, di cui siamo tutti testimoni: “È successo circa un anno e mezzo fa e ha rotto un meccanismo dentro di me. Mi sono sentito perso, depotenziato, non sapevo chi ero. È come se questa persona mi avesse portato via la mia identità. Mi sono sentito molto solo, ho dovuto riconnettermi con me stesso…”, incontrando poi la sua attuale compagna, Dove Cameron, con la quale ha ritrovato il suo equilibrio.

Damiano e le rivelazioni sui Maneskin

Sempre nella medesima intervista concessa al Corriere della Sera, Damiano David ha parlato dei suoi progetti, arrivando al suo temporaneo addio dai Maneskin: “Quando torneremo, forse il suono della band sarà maturato e cambiato per le esperienze individuali. Ma apparterrà sempre a noi quattro ed è anche per questo che Funny Little Fears è diverso: è soltanto frutto mio e non rubo a casa di nessuno…“.

Damiano ha infine rivelato che bisognerà attendere ancora un paio d’anni prima di rivederli insieme: “Sono un ragazzo di 26 anni, sono cambiato e mi auguro di continuare a farlo. Ora ho trovato il mio potenziale completo e quando tornerò alla band sarò un artista migliore…”.