Malika Ayane e Cesare Cremonini, ad anni dalla chiacchierata rottura la cantante confessa finalmente la verità: “Lui era…”

Malika Ayane, dopo anni, parla della chiacchieratissima rottura con il cantante Cesare Cremonini. Ecco come è andata tra i due.

Malika Ayane è una bravissima cantante che, grazie alla sua voce, è riuscita ad entrare nel cuore del grande pubblico. Dopo anni dalla chiacchierata rottura, la donna ha parlato nuovamente di Cesare Cremonini. I due sono stati assieme un anno nel 2010 e, ancora oggi, la donna continua a pensare a lui. Ecco dunque le sue parole rilasciate durante una sua recente intervista per il Corriere della Sera.

Oltre ad essere una bravissima e talentosa cantante, Malika è anche una donna con la D maiuscola.

In molti si ricorderanno della sua storica relazione con Cesare Cremonini, un altro performer assai conosciuto. I due hanno ufficializzato la relazione nel lontano 2010 e e sono rimasti assieme per circa un anno. In passato, la donna ammise che i due avevano chiuso perché l’uomo non aveva un carattere abbastanza maturo.

Nonostante siano passati più di dieci anni, Malika è tornata a parlare del cantante durante una sua recente intervista per il Corriere della Sera.

Le parole di Malika Ayane

Come accennato precedentemente, anni fa la donna raccontò la motivazione per cui lei e Cesare preferirono separare le loro strade: “Un giorno ci siamo guardati e ci siamo chiesti dove saremmo andati a finire”. Non tutti hanno però compreso questa frase, e sono stati in molti a criticare l’ormai ex coppia. Per provare a spiegarsi meglio, Malika ha aggiunto durante la sua recente intervista: “Non ho mai pensato che Cesare fosse un bambino, è un uomo stupendo, che continuo a stimare, e per questo siamo rimasti uniti nel tempo.. questo sì che è vero! Se ci siamo lasciati è perché lui era John Lennon e io McCartey”.

Dopodiché ha raccontato di come i due si sono conosciuti per la prima volta e le sue parole hanno fatto tornare a sognare i fan della coppia.

Come si sono conosciuti i due cantanti

A distanza quindi di diverso tempo, Malika ha fatto riaffiorare i ricordi di un passato felice, in cui ha avuto dei momenti di tenerezza con Cesare Cremonini. Ha parlato quindi di come si sono incontrati, spiegando che la prima volta che si conobbero si trovavano al Quirinale. La cantante ha poi aggiunto che ancora oggi gli vuole un bene dell’anima, e che in fin dei conti è sempre stata abbastanza fortunata con gli uomini.

Insomma, dopo anni dalla fine di questo flirt la donna ha finalmente tolto qualsiasi dubbio ai fan della coppia.