Mahmood infiamma l’Italia, il suo look tribale sul palco manda in fibrillazione le fan: “Ma cosa ho visto?” | Un vero show al cardiopalma

Il cantante Mahmood ha infiammato l’Italia con il suo meraviglioso look tribale. Lo show di Milano ha fatto urlare i fan.

Che Mahmood sia un cantante amatissimo dagli italiani ormai si sa, ma che fosse anche un’icona di stile non tutti se lo sarebbero aspettati! Durante il suo show a Milano ha infiammato l’intera città e, inutile dirlo, i fan hanno rischiato di andare in fibrillazione.

Ecco dunque il suo look pazzesco sfoggiato sul palco, che ha lasciato il mondo dei social e non senza parole..

Dopo aver vinto per due anni il Festival di Sanremo, Mahmood è diventata un’icona a tutti gli effetti. Le sue canzoni, oltre a celare un significato profondo, sono anche perfette per ballare, scatenarsi e cantare a squarciagola. Dopo aver fatto uscire il suo nuovo album Nei Letti degli Altri, il cantante è attualmente impegnato nella sua tournée N.L.D.A Tour.

Durante uno dei suoi ultimi concerti, senza avvertire prima i suoi fan, Mahmood ha rischiato di mandarli in ai Santi…

La tournée pazzesca di Mahmood

Il cantante di Tuta Gold sta girando l’Italia grazie al suo tour, e moltissimi italiani hanno mandato completamente sold out alcune date. Mahmood ha cantato e canterà la sua musica a Milano, Napoli, Roma, a Firenze e a Jesolo. Nella scaletta del cantautore vediamo pezzi fantastici come: Soldi, Ra Ta Ta, Rapide e Nei Letti degli Altri (che dà appunto titolo all’intero album e tour).

Inutile dire che in rete sono già cominciate a circolare alcune immagini dei suoi concerti caricate dai fan e, un look in particolar modo ha attirato l’attenzione di tutti quanti.

nessun cantante UOMO italiano ha mai messo su uno show del genere e i pareri di chi non era presente non mi interessano pic.twitter.com/3G2OcMC8lQ — glo 🪐 (@ciaosonoicaro) October 21, 2024

L’urlo dei fan del cantante sui social

Durante il suo concerto all’Unipol Forum di Assago a Milano del 21 di ottobre, Mahmood ha sfoggiato uno dei suoi look più sexy di sempre. Il ragazzo ha deciso di indossare solamente un pantalone rosso fuoco, completamente a petto nudo, per cantare e danzare tutte quante le sue canzoni. Accompagnato da un corpo di ballo pazzesco, Mahmood ha fatto uno spettacolo veramente strabiliante. I video sono divenuti immediatamente virali su X, e qualcuno ha commentato così: “Cioè, io sono veramente senza parole, ma cosa ho visto? C’era tutto”.

Con questo suo look un po’ tribale, il cantautore Mahmood ha stupito tutti, dimostrando quindi che unicità e talento non escludono il suo innegabile sex appeal!