“Ma che problemi ha?”: Soleil Sorge parte all’attacco dopo l’imbarazzante passo falso | Risponde alle accuse come un vero fiume in piena

Dopo la gaffe fatta, Soleil Sorge è partita all’attacco e non ha utilizzato mezzi termini per rispondere alle accuse.

Soleil Sorge è la queen del reality show e anche un’influencer piuttosto seguita della nostra Nazione. Nonostante la ragazza conti moltissimi followers che la amano, in queste ore ha ricevuto molteplici accuse da alcuni utenti. La motivazione? Una grandissima gaffe compiuta. Dopo aver ricevuto però un’ondata d’odio senza precedenti, Soleil ha deciso di rispondere.

Non ha utilizzato mezzi termini e ha praticamente asfaltato chiunque le stesse andando contro. Ma ecco che cosa è accaduto.

Soleil Sorge è sicuramente una bomba ad orologeria, pronta ad esplodere quando qualcuno la prende di mira. La ragazza lo ha dimostrato in ogni reality in cui ha partecipato e dove non si è mai fatta mettere i piedi in testa da nessuno. Questo suo lato del carattere le ha permesso di avere moltissimi follower che la amano, ma altrettante persone che proprio non la tollerano. Ma d’altronde, si sa, quando una persona ha un carattere forte non può piacere a tutti!

In queste ore tuttavia, a seguito di un piccolo passo falso, Soleil è stata duramente attaccata da moltissime persone.

La gaffe di Soleil Sorge

È partito tutto da una story pubblicata da Soleil su Instagram, in cui rispondeva a una domanda di un presunto fan che le chiedeva quale fosse la marca di occhiali che stava indossando in una foto. Subito dopo, l’influencer ha pubblicato uno screen-video in cui mostrava quante domande le erano state fatte nelle ultime ore. Tuttavia, un utente piuttosto attento ha notato un dettaglio veramente divertente: Soleil si era chiesta da sola la marca degli occhiali.

Inutile dire che diversi utenti hanno cominciato a ridere della cosa, e hanno evidenziato come spesso le influencer mentano ai propri followers, spesso per scopi pubblicitari. La risposta di Soleil è stata esemplare.

no ma io mi sento male mi spiegate cosa cazzo c’entra questo discorso moralista con il fatto che si è scritta DA SOLA la domanda nel box ??????? pic.twitter.com/pU90bA2bdI — lis🦋 (@muscattinaaa) September 10, 2024

La risposta che ha spiazzato

Subito dopo essere stata scoperta, la ragazza ha deciso di pubblicare una serie di storie Instagram dove si mostrava seccata dalla cosa. “Ma che problemi ha la nostra società? L’Italia ha un gravissimo problema, che è quello di non saper gioire per gli altri e quello soprattutto di dover uccidere qualunque successo vedano altrove”, ha poi aggiunto l’influencer.

Inutile dire che gli utenti non hanno apprezzato troppo le sue parole e qualcuno si è chiesto cosa c’entrasse una morale simile dopo essere stata semplicemente beccata in flagrante.