Lutto nel mondo dello spettacolo, l’attrice più amata se n’è andata a soli 53 anni: “È triste e assurdo”

È stata una delle attrici più amate di sempre, soprattutto per i suoi ruoli storici che resteranno per sempre nel cuore dei suoi fan. Ci ha lasciati a soli 53 anni.

Il mondo dello spettacolo è in lutto dopo aver appreso una terribile notizia, ma non solo i colleghi del volto noto, ma anche moltissimi fan. Questo personaggio, con le sue interpretazioni storiche ha segnato intere generazioni che non si perdevano nemmeno una puntata delle sue serie tv.

Era malata da tempo e tutti ne erano a conoscenza, anche perché lei stessa ha informato passo passo i suoi fan in merito agli sviluppi dell’atroce malattia che l’aveva colpita diversi anni fa.

Purtroppo, nonostante la sua enorme forza d’animo, “la guerriera” ha perso la sua battaglia, e se n’è andata a soli 53 anni. Molti fan pensano che sia assurdo e anche un po’ crudele il finale che ha preso la sua vita.

Ecco chi ci ha lasciati in maniera prematura e inaspettata.

L’attrice più amata e quella subdola patologia

La nota attrice ha scoperto di essere malata nel 2015 di tumore al seno e, dopo aver subito un intervento urgente, sembrava si fosse risolto tutto per il verso giusto. Invece, dopo due anni, il tumore è ritornato in maniera ancora più aggressiva.

Da poco aveva rivelato non solo che il tumore era degenerato al quarto stadio, ma che aveva sviluppato metastasi anche al cervello. Nonostante tutto, non ha mai perso le speranze e ha continuato a lottare fino all’ultimo, aggiornando i suoi fan sul suo canale podcast, Let’s Be Clear. Inoltre, quando aveva capito che purtroppo non ci sarebbe stato più nulla da fare, ha lasciato delle direttive particolari alla sua famiglia su come avrebbe voluto il suo funerale.

Beverly Hills non è stata solo una serie TV per noi ragazzine degli anni ’90. Io sognavo un finale con Brenda e Dylan insieme. Non è andata così nella serie, è tragicamente andata così nella vita, in un modo triste e assurdo. RIP#ShannenDoherty pic.twitter.com/1U7AJ20xqi — V*S* (@Vallina84s) July 14, 2024

Lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Shannen Doherty

Shannen Doherty, dopo una lunga battaglia contro il cancro, ha smesso di soffrire il 13 luglio a soli 53 anni. La sua morte ha scioccato tutti, in quanto nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe sopraggiunta proprio adesso, in quanto negli ultimi tempi l’attrice si era dichiarata speranzosa e ottimista. In tantissimi hanno voluto salutarla sui social, non solo i fan ma anche numerosi amici e colleghi.

La Doherty era un’attrice molto famosa, ma sicuramente i due ruoli che le diedero maggiore visibilità furono quello di Brenda in Beverly Hills 90210 e Prue in Streghe. Ed è proprio nel primo ruolo che i fan speravano in un lieto fine tra il suo personaggio e quello interpretato da Luke Perry, anche lui venuto a mancare nel 2019 a causa di un ictus. Per questo una fan ha scritto sui social: “Io sognavo un finale con Brenda e Dylan insieme. Non è andata così nella serie, è tragicamente andata così nella vita, in un modo triste e assurdo…”. Sicuramente un finale infausto per entrambi, anche se molti utenti in rete si augurano che i due abbiano finalmente potuto riabbracciarsi in un’altra dimensione.