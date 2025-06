Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, dopo 4 finalmente la sua verità: “Trattata come una cameriera” | Adesso parla LUI

Nuovo retroscena tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Lui l’avrebbe tratta come una cameriera e la cosa sarebbe emersa solamente adesso.

Il dramma tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non è ancora giunto alla sua conclusione e ogni mese emergono dei nuovi retroscena. In queste ore, ha finalmente deciso di parlare LUI, svelando un dettaglio che in pochi si sarebbero potuti immaginare.

Il nuotatore, a sua detta, avrebbe infatti trattato la principessina di origine etiope come una sua cameriera personale, e la notizia ha sconvolto i fan dell’ex coppia.

Lulù e Manuel si sono conosciuti dentro la casa più spiata d’Italia: quella del Grande Fratello. Nonostante la coppia abbia poi deciso di proseguire la sua frequentazione anche al di fuori delle telecamere, per i due non c’è stato un lieto fine. Negli scorsi mesi, infatti, è divenuta virale la denuncia di Manuel nei confronti della ragazza. A detta del nuotatore, Lulù avrebbe da sempre avuto dei comportamenti ossessivi nei suoi confronti, con tanto di violenze sia fisiche che verbali.

Tuttavia, la giovane e le sue due sorelle hanno sempre smentito la cosa, accusando Manuel di aver voluto lucrare su fatti mai avvenuti. In queste ore, inoltre, ha deciso di intervenire anche il padre di lei.

Le parole del padre di Lulù

Dopo essere stato incarcerato quattro anni fa, Akile Selassié è tornato libero in questi giorni, e la prima cosa che ha deciso di fare è stata quella di correre dalle sue tre amate figlie. Dopodiché, il principe ha rilasciato una lunga intervista per Chi Magazine, dove ha parlato delle origini della sua famiglia, smentito alcuni rumours che circolavano e parlato della sua vivace prole. Quando poi gli è stato chiesto se avesse seguito l’edizione del Grande Fratello con le tre ragazze, l’uomo ha confessato di non essersi perso neanche una puntata.

Ad un certo punto, Akile ha deciso anche di tirare una frecciatina all’ormai ex fidanzato di sua figlia Lulù.

Il commento contro Manuel Bortuzzo

Come riportato da IsaeChia.it, il papà delle sorelle Selassié ha deciso di dire la sua in merito a tutto questo dramma che si è creato: “Lulù è una persona molto delicata, ha bisogno di una persona che la tiene in considerazione sempre, come è giusto che sia, in un rapporto sano e passionale”. Dopodiché, Akile ha spiegato chi dovrebbe essere il futuro compagno di sua figlia: “Non si merita una persona che la vuole schiacciare o prendersela come una cameriera, è una principessa, soprattutto nell’animo, e si merita di essere trattata come tale”.

La presunta frecciatina a Bortuzzo non è passata inosservata: arriverà la replica?