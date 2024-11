Lucilla Agosti, prima de La Talpa ha fatto i conti con il tradimento più amaro | La rivelazione sull’ex: “Aveva già una…”

Lucilla Agosti, prima del suo ruolo di Talpa nel noto reality, ha subito un tradimento che ha lasciato tutti quanti senza parole. Ecco che cosa ha rivelato sul suo ex.

Il nome di Lucilla Agosti in queste ultime ore, sta facendo il giro del web principalmente per tre motivi, e considerando il fatto che la nota conduttrice generalmente è molto riservata, i fan sono rimasti sorpresi di questo exploit.

Soprattutto le nuove generazioni conoscono la Agosti soprattutto per il suo ruolo di conduttrice radiofonica a R101 e per la sua recente partecipazione al reality La Talpa. In realtà, prima di questo il noto personaggio del piccolo schermo si porta dietro una carriera brillante.

Non solo era il volto noto di All Music ma ha anche recitato in Cento Vetrine e Distretto di Polizia, tra i tanti ruoli epici della sua carriera. Ad ogni modo, la sua partecipazione a questa – tanto attesa quanto, forse sfortunata – edizione del reality l’ha messa sotto una luce differente agli occhi del grande pubblico.

Oltre a questo, Agosti ha lasciato tutti senza parole dopo quella dichiarazione rilasciata in merito al tradimento che ha vissuto. Ecco che cosa ha rivelato sull’ex: non tutti ne erano a conoscenza.

Le rivelazioni di Lucilla Agosti

Come vi dicevamo in apertura, in questo momento, a parte la bravura lavorativa che contraddistingue Lucilla Agosti, della quale se ne parla fin dal suo esordio, sono tre le cose per cui è attualmente sotto i riflettori. La prima, riferita al tradimento che ha scioccato i fan, la seconda è la sua esperienza al reality La Talpa e la terza, la sua intervista con Elodie.

Partiamo dal secondo punto. La Talpa è finita da poco, e come vincitore il pubblico ha applaudito Alessandro Egger, il quale si è portato a casa 38.000 euro, mentre “La Talpa” del programma è stata proprio Lucilla, la quale è rimasta in incognito fino alla fine. In merito a questa esperienza ha rivelato: “È stato snervante. La cosa più difficile è stata il non poter entrare nel gruppo per paura che qualcosa trapelasse da me…”. In merito all’intervista di Elodie invece, è diventato virale il botta e risposta tra la conduttrice e la cantante in merito al Calendario Pirelli 2025, in cui Agosti ha ironizzato sullo scatto in cui la performer posava nuda davanti ad un tronco d’albero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

Rivelazione a cuor leggero per la conduttrice

Oltre ai primi due punti rieplogati nel paragrafo precedente, Lucilla Agosti è sotto i riflettori per via di quella dichiarazione rilasciata in merito al suo ex compagno, Andrea Romiti, nonché padre dei suoi tre figli, con il quale è stata insieme per circa 15 anni. Dopo tanto tempo ha svelato, come riporta ilsussidiario.net: “Oggi so che il nostro rapporto aveva già una falla… Restare insieme infelici è un errore…”.

La liaison sarebbe infatti stata minata da un doloroso tradimento da parte del suo compagno di vita, evento che l’ha costretta a rimettersi in discussione e a ricominciare da capo. Fortunatamente, adesso le cose per Lucilla vanno molto meglio.