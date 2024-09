Luca Giglioli scandalizza tutti in casa, la confessione bollente è sfuggita alla censura: “Sc*pa per 6 ore di fila” | Scattano i primi altarini

La rivelazione di Luca Giglioli ha lasciato tutti quanti senza parole: ecco che cosa fa in sei ore e perché è stata una confessione bollente.

Anche questa nuova edizione del Grande Fratello è iniziata ed è ancora troppo presto per tirare le somme, in quanto tutti quanti i concorrenti all’interno della Casa stanno cercando il loro spazio e il loro equilibrio. Per il momento, a parte qualche screzio per le pulizie è ancora tutto abbastanza rose e fiori anche perché sono passati pochi giorni.

Per ora quindi nessuno sente ancora la pressione di arrivare in finale: siamo ancora in quella fase del “tutto nuovo, tutto bello“, i gieffini si stanno conoscendo, si confessano tra di loro e ancora gruppi evidenti non ne sono nati, come li vedevamo per esempio nell’edizione passata.

Il clima è ancora simpatico e il nervosismo per la mancanza di libertà o di non vedere i propri cari, non si sente. Per questo il pubblico dovrebbe attendere prima di elargire giudizi e dare il beneficio del dubbio a tutti: vedremo nelle prossime settimane come va e soprattutto attendiamo anche le altre new entry del gruppo.

In merito a uno dei concorrenti, i fan sono rimasti senza parole, così come i partecipanti del reality stesso, dopo aver appreso quella confessione hot rilasciata da Luca Giglioli. Ecco che cosa dichiara di riuscire a fare per 6 ore di fila. Bugia o verità?

La confessione sfuggita agli autori

Prima di rivelarvi cosa ha confessato Luca Giglioli, volevamo riportarvi quello che è apparso a tutti come una gaffe in buona fede di Enzo Paolo Turchi. Spoiler o meno, il buon coreografo, dopo aver rilasciato delle dichiarazioni sul suo modo di fare che sono una boccata d’aria fresca in questo strano mondo moderno: “Io voglio che mia moglie sia sempre felice, che la mia famiglia sia felice, io voglio che gli altri siano felici… Sono uno che vive della gioia degli altri. Ho sempre vissuto così…”.

Ha poi rilasciato una dichiarazione che ha fatto ben sperare il pubblico: “Io ho creato i primi ballerini, quando io ero primo ballerino, li creavo e li mettevo vicino a me, li portavo a lavorare. Luca Tommassini l’ho preso a nove anni. Luca deve venire pure lui qui dentro, deve entrare”. Anche il noto personaggio varcherà dunque la porta rossa? Attendiamo conferme o smentite del caso.

jessica scioccata da lady oscar che dice che scopa per 6 ore di fila#grandefratello pic.twitter.com/LqzngXshKF — callate la puta boca (@Klaus2399) September 18, 2024

Le parole di Luca Giglioli

Di tutt’altro genere le parole di Luca Giglioli, il quale avendo un’altra età ha anche una saggezza diversa rispetto ad Enzo Paolo Turchi. Detto ciò, davanti ai suoi compagni d’avventura ha rivelato, come riportano da Novella 2000: “No, mai usate le mutande. Pantaloncini senza mutande, dormo senza mutande. Non le ho, sono contro le mutande. Voglio che si senta libero…”.

A questa rivelazione è seguita quella nella quale Giglioli avrebbe rapporti intimi anche per sei ore di fila. Lo shock di Jessica Morlacchi è palese, come riporta questa utente su X: “Jessica scioccata da Lady Oscar che dice che sc*pa per 6 ore di fila“. È la stessa gieffina infatti che ha fatto ridere la rete dopo avergli risposto: “Ma poi je devi attaccà na flebbo, però“. Il web ovviamente si è diviso con chi gli crede e chi…non tanto. Voi cosa ne pensate?