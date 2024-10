Luca Calvani pugnala Clayton Norcross alle spalle, l’osservazione acida scatena un vespaio contro l’attore: “Il bue che dice cornuto all’asino”

Dopo la bordata di Luca Calvani contro Clayton Norcross è successo di tutto, e l’opinione pubblica si è divisa. Volano scintille in Casa.

Sarà anche partito con le marce più basse il Grande Fratello quest’anno, ma adesso pare proprio che abbia inserito il turbo, in quanto sta accadendo un colpo di scena dopo l’altro. C’è chi si punzecchia, chi litiga, chi fa pace, chi si lascia, chi ci ripensa e così via.

Come al solito, si formano i gruppetti dove c’è sempre qualcuno che sparla di qualcun altro, ottenendo l’effetto spartiacque sui social, dove c’è chi si schiera con uno e chi con l’altro. Non sarà facile capire chi arriverà alla fine in questa edizione, anche perché in lizza ci sono parecchi nomi.

Bisognerà anche vedere se qualcuno uscirà dalla porta rossa prima del tempo, come Enzo Paolo Turchi, il quale sente molto la mancanza di sua figlia e di sua moglie, Carmen Russo, la quale, proprio qualche giorno fa ha smentito in maniera categorica il gossip del momento.

In molti pensavano infatti che la ballerina potesse avere un flirt con Stefano De Martino, accusa rispedita al mittente dalla stessa Carmen. A ogni modo, oltre a questo argomento, ad aver alimentato “il fuoco” sui social ci ha pensato Luca Calvani, con quella osservazione acidella su Clayton Norcross. Ecco che cosa ha rivelato.

La novità del Grande Fratello

Chissà cosa ne penseranno Luca Calvani e soci dell’ingresso in Casa di una nuova compagna di avventura… Come rivelano da FanPage: “Federica Petagna, salvo colpi di scena dell’ultima ora, è una nuova concorrente del Grande Fratello…”, e dovrebbe entrare nella Casa il 28 ottobre. Per chi non l’avesse riconosciuta, la giovane è reduce della sua partecipazione a Temptation Island, la quale dopo essere uscita dal falò con il suo fidanzato Alfonso D’Apice, ha chiuso con lui pochi giorni dopo.

Come ha ribadito poi anche a Uomini e Donne: “Quando sono tornata a casa ho capito che non mi mancava”, chiudendo una relazione durata 9 anni. A oggi, nonostante la sua frequentazione con Stefano Tediosi, si professa comunque ancora single. Chissà se il suo arrivo scuoterà ancora di più gli animi, già tesi, dei gieffini attualmente ospiti nella Casa…

“Volevo ridimensionare un attimo il titolo di star, clayton norcross ha fatto 3 anni a beautiful 26 anni fa” pic.twitter.com/igORa1EW7b — deLune (@Nonsopiukisono) October 24, 2024

Le parole di Luca contro Clayton

Lunedì 28 ottobre, al Grande Fratello potrebbe essere trasmessa una puntata di fuoco, in quanto diversi nodi potrebbero venire al pettine davanti ad Alfonso Signorini, Federica Petagna inclusa, se il rumors del suo arrivo fosse confermato. In attesa di questa puntata al cardiopalma, il popolo del web si è diviso dopo le dichiarazioni di Luca Calvani, proferite in giardino contro Clayton Norcross: “Volevo ridimensionare un attimo il titolo di star: Clayton Norcross ha fatto 3 anni a Beautiful 26 anni fa…”, ironizzando poi sul fatturato di Brooke (Katherine Kelly Lang).

Questa frase pungente ha fatto esplodere pareri contrastanti sui social, come questo utente che ha sentenziato: “Vabbè, parla lui. Il bue che dice cornuto all’asino”. Cosa ne penserebbe Norcross secondo voi?