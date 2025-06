Luca Argentero senza filtri dopo l’imbarazzante pasticcio in TV, la frecciatina al sex symbol taglia e cuce: “È una sboronata”

Luca Argentero a ruota libera sul sex symbol che, con le sue parole, ha diviso l’opinione pubblica. Ecco cosa pensa il protagonista di Doc – Nelle tue mani.

Non ha bisogno di presentazioni il grande Luca Argentero, il quale viene considerato uno degli attori italiani più bravi e talentuosi degli ultimi anni. Da quando ha partecipato al Grande Fratello di strada ne ha fatta, dimostrando a tutti che oltre alla sua indubbia bellezza c’era molto di più.

Infatti, sono stati molte le produzioni cui ha preso parte, sia sul piccolo che sul grande schermo, e nelle quali ha ottenuto molto successo. Uno dei suoi ultimi lavori è stato il ruolo da protagonista nella fiction Rai, Doc – Nelle tue mani.

I fan seguono molto Argentero, sia al lavoro che sui social, dove è molto attivo. Inoltre è anche il lato familiare che attira la curiosità dei suoi followers, i quali adorano vedere Luca nei panni di marito romantico e papà affettuoso.

Ma a portarlo sotto i riflettori in questi giorni, però, sono state le sue parole in merito ad un evento che sta facendo molto discutere. Ecco che cosa ha rivelato in merito alle parole rilasciate dal noto sex symbol.

Le parole rilasciate dal sex symbol

Prima di rivelarvi quali sono state le parole di Luca Argentero, dobbiamo fare un salto temporale indietro di qualche giorno, quando l’attore Michele Morrone ha reso noto il suo punto di vista in merito al suo lavoro a Belve, da Francesca Fagnani.

Qui ha sentenziato: “C’è un grosso pregiudizio su di me. Qui in Italia è come se per essere riconosciuto come attore devi avere l’aria del poeta maledetto, che conosce i poeti, si fa le canne…”, dichiarando poi che secondo lui: “Più bravi di me sicuramente Alessandro Borghi e basta. Questa è una mia visione. Peggio di me? Quasi tutti“. Con queste parole Michele Morrone ha diviso l’opinione pubblica, con chi lo appoggia e chi lo critica, come Victoria Cabello, la quale ha espresso il suo parere pubblicamente: “Lui è un cane secondo me, però è una mia personalissima interpretazione”, come riportano dalla gazzetta.it.

Il punto di vista di Luca Argentero

Dopo le parole rilasciate dal noto sex symbol, anche Luca Argentero voluto esternare la sua opinione: “Sparare a zero sulle capacità degli attori, dei suoi colleghi italiani mi sembra un po’ una sboronata…”.

La sua intervista a Superguida Tv in occasione di On Air, è proseguita, come leggiamo da FanPage, e l’attore di Doc ha rivelato: “L’intervista mi ha fatto molto sorridere. L’ho trovato una persona in una botta di ego quasi chimica, però forse giustificata dal fatto che è una persona che ci credeva…”.