Lory Del Santo si confessa, ecco come ha perduto davvero suo figlio Conor | Pochi conoscono la sua versione: “La mia vita è finita”

Lory Del Santo compie una confessione shock in merito alla tragedia di suo figlio Conor. Ecco come sono andate realmente le cose: la sua versione è straziante.

È un personaggio televisivo, attrice, regista, showgirl ed ex modella Lory Del Santo, il cui apice di carriera è avvenuto principalmente negli anni ’80 anche se comunque non si è mai allontanata troppo dal piccolo schermo.

Oltre al suo ruolo di attrice, Lory l’abbiamo vista anche in molti programmi televisivi, come per esempio L’Isola del famosi, Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Pechino Express, Live – Non è la D’Urso, e così via.

La sua vita è stata minata da momenti di grande dolore, in quanto, se da una parte ha vissuto molte soddisfazioni nel mondo lavorativo, purtroppo non possiamo dire la stessa cosa nel contesto privato, in quanto ha visto purtroppo morire 3 dei suoi 4 figli.

Ed è proprio in merito ad uno di loro che la Del Santo ha parlato senza filtri pochi giorni fa. Pochi conoscono la verità, per questo la showgirl ha voluto dire la sua in merito alla perdita improvvisa e prematura del figlioletto Conor.

I dolori di Lory Del Santo

Lory Del Santo, come dicevamo, ha subito moltissimi dolori nella sua vita e forse non tutti sarebbero riusciti ad andare avanti. Invece lei, con tutta la forza che la contraddistingue, pur annientata da questa tristezza la troviamo sempre gentile e sorridente, come scrivono molti suoi followers sui social.

Nel corso della sua vita, prima di incontrare nel 2015 quello che sarebbe diventato il suo attuale compagno di vita, cioè Marco Cucolo, Lory ha avuto delle storie importanti, che però purtroppo non hanno avuto l’esito sperato. Da queste storie sono nati i suoi 4 figli, 3 dei quali purtroppo venuti a mancare improvvisamente, lasciando un dolore insanabile nel cuore dell’attrice. Oltre a Conor, di cui vi parleremo a breve, la Del Santo ha perso un figlio del tennista Richard Krajicek, nato prematuro e morto per un’infezione dopo due settimane dalla nascita, e purtroppo ha dovuto piangere anche per la morte di Loren, morto suicida a soltanto 19 anni. L’unico figlio rimasto è Devin, nato dalla relazione con Silvio Sardi. Il giovane oggi ha 33 anni ed è un fotografo molto talentuoso negli USA.

Il racconto su Conor

In una recente intervista riportata dal canale TikTok @maidiretiktok01, Lory Del Santo ha rivelato un aneddoto in merito alla morte del figlio Conor, caduto da un grattacielo all’età di 4 anni a causa di una porta finestra lasciata aperta da un addetto alle pulizie in maniera accidentale. In quel momento: “la mia vita è finita“, ha rivelato la showgirl, la quale poi ha proseguito nel racconto, rivelando di aver chiamato il padre del bambino e suo ex compagno, Eric Clapton, informandolo della disgrazia.

Vi riportiamo il video social con questa struggente intervista, in quanto non ci sono parole per definire il dolore che una madre può provare nel perdere i propri figli.