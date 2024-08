Lorella Cuccarini si sbilancia e commenta il suo chiacchierato addio ad Amici: il gesto della showgirl è inequivocabile

Lorella Cuccarini risponde alla voce del suo addio da Amici con un gesto inequivocabile, e i fan si dividono, interpretando ognuno a modo proprio questa risposta. Le diremo addio o bentornata?

È una delle showgirl più amate di sempre, in quanto negli anni è diventata una conduttrice, attrice, ballerina e cantante di talento che resterà per sempre nel panorama dello spettacolo italiano. Stiamo parlando di Lorella Cuccarini, la professionista a 360° voluta fortemente da Pippo Baudo agli inizi della propria carriera in TV.

Con lei potrebbe dire veramente: “l’ho inventata io”, in quanto super Pippo aveva capito le doti di Lorella fin dagli esordi, e non si è sbagliato. I fan della Cuccarini aumentano sempre più e il bello è che sono di tutte le età, in quanto la conduttrice si porta avanti quelli storici e anche quelli delle nuove generazioni.

Grazie al suo ruolo di prof ad Amici, si è infatti fatta conoscere anche dai più giovani, i quali la seguono assiduamente, essendo una delle insegnanti più amate. Ed è proprio in merito al suo ruolo in Mediaset che da settimana impazza il gossip.

I rumors sostengono che Lorella potrebbe dire presto addio ad Amici, ma sarà proprio così? E lei risponde a queste voci con un gesto inequivocabile che scalda l’opinione pubblica.

La nuova edizione di Amici

A prescindere dal fatto che ogni anno, prima dell’inizio di una nuova stagione di Amici, si vocifera sempre che uno o più prof potrebbero abbandonare il talent, in queste settimane il clima pare essere ancora più teso. Sono mesi che i nomi di Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli sono al centro dell’attenzione, in quanto c’è chi vocifera di un addio e chi di un rinnovo, pettegolezzi non ancora confermati né smentiti.

In merito a Lorella Cuccarini, invece, sono giorni che sui social impazza la teoria che la conduttrice potrebbe tornare in Rai, dove tutto è cominciato, e che dai vertici di Viale Mazzini le avrebbero fatto un’offerta interessante. Anche in questo caso, come sempre, siamo nel campo delle ipotesi. Per questo motivo, la simpatica prof ha deciso di rispondere personalmente al suo pubblico.

Lorella Cuccarini commenta i rumor di un possibile addio ad #Amici pic.twitter.com/2YhVL67SGz — disagiotv (@disagio_tv) August 26, 2024

La risposta di Lorella sul suo ruolo di prof

Con un simpatico video social, Lorella Cuccarini mostra il telefono mentre legge la notizia del suo possibile passaggio da Mediaset in Rai, e con un sorrisetto sornione e un gesto inequivocabile, tipico italiano, ha smentito la sua sortita da Amici.

Almeno, questo è quanto hanno dedotto i followers sui social, i quali non vedono l’ora di rivederla all’opera con gli allievi. Per altri, invece, Lorella avrebbe detto tutto e niente, e per altri ancora sarebbe un modo per depistarli. Voi cosa ne pensate? Vi pubblichiamo il video: tirate le vostre conclusioni.