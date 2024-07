Lorella Cuccarini incastrata dal video in famiglia: “Tu non sei normale” | Lo sconvolgente botta e risposta con la figlia Chiara

Lorella Cuccarini e quel video di famiglia finito con un botta e risposta eloquente con sua figlia Chiara. Sveliamo perché la prof di Amici ha detto quella frase a sua figlia, la risposta vi stupirà.

Il nome di Lorella Cuccarini è tra i più gettonati in questi ultimi anni, in quanto è una delle prof di Amici più amate di sempre.

D’altronde se è sempre stata “la più amata dagli italiani”, come recitava quel famoso spot, ci sarà un motivo. La sua bravura, talento e professionalità l’hanno portata a essere un’icona nel ballo, canto, recitazione e conduzione. Ama la televisione tanto quanto il teatro, dove si diletta in maniera egregia.

Adesso, oltre a insegnare alle future generazioni di cantanti tutti i suoi segreti per diventare dei “big”, e Angelina Mango e Sarah Toscano pare proprio che abbiano appreso tutti i consigli della loro mentore, gestisce anche un canale su YouTube, Dimmi di te.

Ma Lorella non è un mito soltanto al lavoro, ma anche a casa, dove suo marito e i suoi figli l’adorano. Eppure di recente è successo qualcosa che l’ha portata ad avere un impressionante botta e risposta con la figlia Chiara.

Lorella Cuccarini e la sua famiglia

Lorella Cuccarini porta avanti una “doppia famiglia”: la prima quella che ha costruito giorno per giorno, dopo essersi innamorata del marito Silvio Capitta, conosciuto come Silvio Testi, dal quale ha avuto 4 figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio.

La seconda è quella formata dai “suoi ragazzi” di Amici, ai quali insegna tutto quello che sa, per cercare di formare le nuove generazioni di cantanti al meglio. Diciamo che tutti gli aspiranti cantanti e ballerini sarebbero onorati dall’essere formati da Lorella, la quale si muove ancora in maniera eccezionale, come si è visto nei vai balletti che ha eseguito insieme all’amico e collega, Emanuel Lo.

Il botta e risposta tra Lorella e la figlia Chiara

Come dicevamo, Lorella Cuccarini è molto legata ai suoi figli da come possiamo vedere anche sui social. Per questo i followers sono rimasti senza parole per quei titoli comparsi in rete dove si capiva che la prof di Amici non volesse più avere nulla a che fare con la figlia.

Dopo aver letto di questo, sua figlia Chiara Capitta, molto divertita, mentre filma la mamma le chiede perché abbia chiuso per sempre con lei. Così, una scioccata Lorella, non capendo di preciso il motivo di quelle affermazioni di sua figlia le risponde in maniera sarcastica: “Tu non sei normale”. Naturalmente sui social questo video ha fatto il pieno di like.