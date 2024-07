Loredana Bertè non ci sta, dopo le critiche al veleno arriva la replica da applausi : “Io mi vesto come ca**o mi pare”

Loredana Bertè è stanca delle critiche al veleno che riceve sui social e ha deciso di replicare come solo lei sa fare, in maniera diretta ed esplicita. I fan la adorano per questo e piovono applausi per le sue parole.

I social sono una grande invenzione ma sicuramente hanno peggiorato sotto certi aspetti la qualità di vita di molti, in quanto, a prescindere che uno sia Vip o meno, ci sono molte persone, probabilmente insoddisfatte della propria vita, che si divertono a insultare gli altri.

Si nascondono dietro ad un PC e scrivono tutto quello che passa loro per la testa, incuranti che a leggere sono esseri umani e non semplici schermi. Li chiamano haters e da diversi anni a questa parte pare che stiano aumentando sempre di più.

I Vip logicamente sono i più colpiti, in quanto personaggi pubblici: i leoni da tastiera amano riversare su di loro ogni genere di cattiveria, senza pensare al male che potrebbero causare. Perché alla fine, per quanto si possa “fare spallucce”, le parole possono fare molto male.

Ne sa qualcosa Loredana Bertè, la quale ha ricevuto delle critiche al veleno che l’hanno fatta infuriare. Per questo motivo ha deciso di rispondere a tono: il suo video è epico e gli applausi non hanno tardato ad arrivare.

Loredana Bertè e il concerto di Taylor Swift

Non è la prima volta che Loredana Bertè replica in maniera diretta e senza troppi giri di parole a situazioni che non le vanno particolarmente a genio. D’altronde con il suo curriculum e la sua bravura, lei può tutto. Il suo nome è finito sotto i riflettori qualche giorno fa, quando la cantante rock ci ha tenuto a ribadire alle nuove generazioni la paternità dei cori urlati a San Siro.

Ma facciamo un passo indietro: Taylor Swift ha infiammato lo stadio di San Siro con il suo tour italiano e i fan italiani per omaggiarla le hanno cantato “Sei bellissima“, intonando la nota canzone della Bertè, diventata uno dei suoi cavalli di battaglia. Per questo motivo la sorella di Mimì ha voluto precisare: “Mi sono arrivati centinaia di video di chiunque che cantavano Sei bellissima a Taylor Swift. Fate sapere che ‘Sei bellissima’ è una canzone mia, che tutti lo sappiano, anche Taylor Swift“, d’altronde come darle torto?

Loredana Bertè la DONNA CHE SEI, lei la bocca della verità e io le vorrò sempre bene 💙 pic.twitter.com/v7RMhVg0z4 — ¥le ✨🍉 (@yleniaindenial1) July 21, 2024

Loredana e quella critica al veleno che non ha digerito

Loredana Bertè non la manda di certo a dire, e con i suoi 73 anni di esperienza sa benissimo come tenere a bada gli haters. Tra i vari commenti che essi hanno postato sui social, un utente anonimo le ha scritto: “D*o Loredana, non cominciare anche tu a uscire con le mutande, adesso”.

Naturalmente la diva del rock non ha nessuna intenzione di stare zitta e così ha postato un video di risposta epico che le ha fatto guadagnare consensi dai suoi fan: “Caro punto interrogativo, visto che manco ti firmi, io in minigonna ci sono nata. Ricordi gli anni ’60? Forse non c’eri, io sì. Comunque mi vesto come caz*o mi pare…”. Vi riportiamo il video social in modo che possiate gustarvi tutta la risposta completa.