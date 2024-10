Lino Giuliano fuori controllo, dopo la puntata di Temptation Island è un fiume in piena contro il programma: “Meglio tacere e sembrare stupidi…”

L’ex concorrente Lino Giuliano su tutte le furie contro Temptation Island. È scontro frontale con Filippo Bisciglia.

Dalla penultima edizione di Temptation Island, andata in onda quest’estate, uno dei protagonisti indiscussi è stato sicuramente il napoletano Lino Giuliano. Dopo essersi comportato in modo discutibile con la fidanzata Alessia, il ragazzo ha poi cercato un po’ di notorietà sui social. Attualmente conta migliaia di followers, ai quali si è rivolto proprio in queste ore e con cui ha condiviso il suo duro sfogo contro la trasmissione.

Ma ecco nello specifico che cosa ha scatenato la sua rabbia e quali sono state le sue parole.

Lino ha dato modo di dimostrare la sua propensione all’infedeltà durante Temptation Island. Il ragazzo, infatti, poco dopo essere entrato dentro al resort con le tentatrici, ha mostrato il suo interesse per la bionda Maika. La povera fidanzata Alessia, costretta a guardare le sue avances alle altre ragazze, ha di conseguenza chiesto il falò per ben cinque volte.

Quando poi, stremata dal dolore, ha obbligato Lino a presentarsi al confronto, i due sono usciti separati dalla trasmissione e hanno intrapreso due cammini differenti.

Il ritorno di Lino Giuliano sui social

Qualche settimana fa si pensava che Lino dovesse essere il nuovo concorrente del Grande Fratello. Tuttavia, a seguito di alcune sue dichiarazioni omofobe sui social, il napoletano si è giocato la partecipazione allo show ancora prima di cominciare. Eppure, Lino lontano dai riflettori proprio non ci riesce a stare e così, in queste ore, ha deciso di commentare la penultima puntata di Temptation Island sul proprio profilo Instagram.

La motivazione? Ad averlo fatto arrabbiare sarebbe stato il modo in cui Filippo Bisciglia si è comportato nei confronti di Alfred durante il suo falò con Anna.

Filippo Bisciglia accusato di imparzialità

Lino ha cominciato il suo sfogo così: “Sapete che io non so tenermi nulla. La cosa che mi fa più ridere è Filippo, che in parte difende persino Alfred. A me, invece, mi ha trattato malissimo e non mi ascoltava neanche lontanamente”. Il napoletano si riferiva al fatto che Alfred, al contrario suo, aveva tradito Anna con la tentatrice Sofia, comportandosi ancora peggio di lui. Dopodiché, ha aggiunto che Filippo non gli avrebbe neppure stretto la mano prima di andare via e che, a parer suo, lui nutrisse un mood di negativo nei suoi confronti. “A volte sarebbe meglio star zitti e sembrare stupidi piuttosto che parlare e poi confermare i dubbi delle persone”, ha commentato un utente su TikTok.

E insomma, di una cosa possiamo essere certi: quando Dio distribuiva la prudenza, Lino Giuliano era in fila da un’altra parte!