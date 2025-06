Lino Banfi massacrato dopo l’ultimo saluto ad Alvaro Vitali: “Gli amici vanno ricordati da vivi!” | La pezza sui social è peggio del buco

Lino Banfi e l’ondata d’odio ricevuta in queste ore, dopo l’ultimo saluto al collega Alvaro Vitali. Le sue parole non sono bastate…

In queste ore, un triste annuncio ha turbato l’Italia intera: l’attore Alvaro Vitali è venuto a mancare. Inutile dire che la notizia ha sconvolto milioni di persone, e non sono mancati i messaggi d’amore sui social. Tuttavia, il saluto di Lino Banfi al collega non è passato inosservato… anzi, ha originato aspre critiche in rete.

Gli utenti non si sono infatti dimenticati cosa accadde in passato, e la pezza sui social di Lino Banfi si sarebbe rivelata addirittura peggiore del buco..

Alvaro Vitali è stato un famosissimo attore della nostra Nazione, divenuto particolarmente popolare per il suo iconico ruolo di Pierino. Quando in queste ore è stata annunciata la sua scomparsa, gli italiani si sono stretti in un abbraccio mediatico e hanno deciso di ricordarlo con alcune immagini o spezzoni dei suoi film.

Anche Lino Banfi ha deciso poi di pubblicare un video su Instagram, in cui ha reso l’ultimo saluto al suo collega, che lo ha affiancato in molte pellicole. Nonostante le belle parole, però, gli italiani hanno attaccato duramente questa sua scelta. Ma ecco perché.

La diatriba tra Alvaro Vitali e Lino Banfi

Qualche mese fa, Alvaro Vitali fu ospite di Biagio D’Anelli e rilasciò una lunga intervista, dove raccontò anche i vari dissapori intercorsi con Lino Banfi. L’attore ci rimase particolarmente male quando, durante il giorno della festa di compleanno di Banfi a Uno Mattina, egli lo omaggio con calorosi auguri, ai quali però non ricevette mai risposta. Inoltre, ci furono altre incomprensioni anche con Edwige Fenech, la quale aveva addirittura smesso di menzionare ogni collaborazione avvenuta con Vitali.

L’uomo spiegò a cuore aperto che quei comportamenti lo avevano ferito profondamente, accusando infine Lino Banfi di averlo esiliato dalla sua “corte” e di aver contribuito alla sua esclusione dal mondo dello spettacolo. A poche ore dalla sua morte, Banfi ha deciso di mettere un punto alla questione… ma non sono mancate le polemiche.

La risposta e le critiche piovute sui social

Banfi ha pubblicato un video su Instagram per ricordare il collega scomparso da poche ore: “Non è facile fare quello che sto facendo. Tutto si può dire di me, ma non che non sono altruista, non che non sono amico di tutti, figuriamoci se non potevo essere amico di Alvaro“. Dopodiché, Lino ha spiegato di essere stato ferito dalle sue parole di quell’intervista, ma di averlo comunque compreso. Infine, ha poi aggiunto: “Sono rimasto scioccato per la tua mancanza, perché eri bravissimo e simpaticissimo“. Tuttavia, il suo ultimo saluto al collega ha creato non poche polemiche sui social, e qualcuno ha scritto: “Le persone si ricordano da vive, caro Lino…“.

Insomma, secondo molti utenti, a volte è meglio tacere… Voi che ne pensate?