Lino Banfi, il messaggio struggente scioglie in lacrime l’Italia intera | Dopo tanti anni si sono finalmente ritrovati: “Sempre nel cuore”

Tutta l’Italia si è commossa dopo quel messaggio a Lino Banfi, finalmente si sono ritrovati. Ecco che cos’è successo e perché c’è stata molta commozione tra i fan del grande attore pugliese.

Lino Banfi è uno di quegli attori che non ha bisogno di presentazioni, in quanto vanta una carriera talmente lunga che per citare tutti i suoi lavori non basterebbero due pagine. Ed è una delle colonne portanti del cinema italiano.

Ha fatto la storia con i suoi personaggi, con i suoi vocaboli diventati autentici evegreen per i fan e con la sua straordinaria persona. Adesso è per tutti il nonno d’Italia, in quanto il numero di fan continua a crescere generazione dopo generazione.

Con il suo ruolo di Nonno Libero in Un Medico in Famiglia, poi, è entrato ancora di più nelle case del grande pubblico, il quale lo considera ormai uno di famiglia. Lino non è famoso soltanto in televisione ma anche sui social, come possiamo vedere dal post che ha girato per evitare che gli anziani vengano truffati.

Ed è proprio per tutto l’amore che Banfi ha riversato al suo pubblico e a tutte le persone che hanno avuto l’onore di conoscerlo che non stupisce il fatto che siano arrivati quei messaggi che hanno fatto commuovere tutta l’Italia.

Lino Banfi e i messaggi di auguri

Lino Banfi è uno degli attori più amati di sempre, non solo durante i suoi esordi ma anche adesso che ha compiuto la bellezza di 88 anni. Sono in molti che vorrebbero mettere la firma per arrivare come lui, ancora attivo, arzillo e con tanto da dare ancora al mondo dello spettacolo. Tant’è che lui ha sempre rivelato di essere pronto a vestire i panni di Nonno Libero, qualora Un medico in Famiglia dovesse tornare con una nuova stagione.

Il 9 luglio Lino ha compiuto 88 anni ma, come ha rivelato sua figlia Rosanna, i genitori dell’attore avrebbero segnato ufficialmente la data dell’11, per questo motivo i festeggiamenti in casa Banfi durano tre giorni: “Il tuo compleanno dura come il carnevale di Rio”, ha scherzato la figlia. Il grande attore ha festeggiato nella sua amata Puglia, e ha ricevuto messaggi di auguri da tutti, ma sicuramente il regalo più bello è stato quello di sapere che diventerà presto bisnonno, visto che la figlia di Rosanna è incinta.

Gli auguri di Lunetta Savino, Eleonora Cadeddu, Milena Vukotic, Giulio Scarpati ed Enrico Brignano a Lino Banfi. La famiglia Martini sempre nel cuore. ❤️ #UnMedicoInFamiglia pic.twitter.com/CCWMUXmp5f — Monica R. (@Juv3girl38) July 22, 2024

Un Medico in Famiglia è per sempre

Ovviamente, tra tutti i messaggi di auguri ricevuti da Lino Banfi nel giorno del suo compleanno, non potevano mancare quelli del cast di Un Medico in Famiglia, fiction diventata per Nonno Libero la sua seconda grande famiglia. In un commovente video sono stati molti a rilasciare un pensiero, come riporta un utente su X: “Gli auguri di Lunetta Savino, Eleonora Cadeddu, Milena Vukotic, Giulio Scarpati ed Enrico Brignano a Lino Banfi. La famiglia Martini sempre nel cuore“.

Preparate i fazzoletti, perché questo video social vi farà fare un viaggio nel vialetto dei ricordi. Speriamo quindi di rivedere presto tutti gli attori nuovamente insieme… Alla fine, manca solo l’ok da mamma Rai per riaprire le porte di casa Martini.