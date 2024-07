Licia Colò massacrata pubblicamente: “Magari non avessi rughe” | La paladina degli animali non le manda più a dire

In queste ore Licia Colò ha ricevuto un terribile attacco da parte di una hater. Questa volta, però, la paladina degli animali ha risposto.

Purtroppo i social sono sicuramente delle acque piene di squali, pronti ad attaccare il prossimo per qualsiasi cosa. In queste ore, la mitica Licia Colò è stata attaccata duramente da una hater. Le parole ricevute sono state un autentico affronto, e la paladina degli animali ha deciso di non farla passare liscia a questa persona. Ecco dunque che cosa è accaduto nello specifico.

Nonostante i social e il mondo del web abbiano un sacco di vantaggi, purtroppo rimangono ancora oggi dei luoghi pieni di odio e critiche.

Soprattutto quando si è dei personaggi pubblici le critiche non tardano certamente ad arrivare. Sono in diversi gli influencer, gli attori, i cantanti e molti altri ancora ad aver condiviso e mostrato sui social le frecciatine ricevute. Una di queste è proprio Licia Colò, la nota conduttrice italiana. La donna, proprio in queste ore, ha condiviso sui social un messaggio ricevuto che ha lasciato i fan senza parole.

Ecco dunque le parole dell’hater che sono andate a colpire personalmente la paladina degli animali.

Il messaggio contro Licia Colò

Licia ha deciso di condividere su Instagram il messaggio ricevuto da una donna, la quale si è permessa di offrire alcuni consigli estetici alla conduttrice. “Non me ne voglia signora Colò, ma perché si è rifatta in questo modo? A volte mi sembra di vedere Ivana Spagna… Se posso consigliarle di tagliare i capelli e togliersi la crespatura. Io sono una sua fan” scrive la persona in questione alla conduttrice.

Inutile dire che questa volta la donna non è voluta restare in silenzio, e ha deciso di scrivere un lungo messaggio di risposta sui social.

La risposta della conduttrice

Licia ha cominciato il suo discorso ringraziando chi le sta sempre vicino e la sostiene quotidianamente, per poi sottolineare che tuttavia esistono anche persone che si divertono a demolire il prossimo senza ragione. “Ma ciò che continuo a non capire è perché alcune persone si sentono in diritto di giudicare il mio aspetto fisico solo perché donna. Ribadisco, DONNA, perché dubito che qualcuno abbia mai scritto ad un uomo come tagliarsi i capelli e sistemarsi” scrive la Colò su Instagram. Dopodiché la donna aggiunge che è stata persino criticata per le sue ‘non rughe’, quando in realtà sente non solo di averne, ma di andarne pure fiera. “Magari non avessi le rughe, invece ne ho, e pure tante, ma va bene così“, ha sentenziato la conduttrice.

Insomma, Licia Colò ha voluto sottolineare la netta differenza tra uomini e donne e tutti i giudizi che ne conseguono. Un messaggio sicuramente fondamentale, oltre che attualissimo.