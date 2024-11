“Li ho buttati addosso agli sbirri”: Daniele Dal Moro confessa l’indicibile dopo la brutale aggressione in treno [VIDEO]

Daniele Dal Moro e il suo racconto più che sconcertante in diretta nazionale. Il ragazzo avrebbe aggredito un gruppo in treno.

L’ex gieffino Daniele Dal Moro è sicuramente una bomba ad orologeria pronta ad esplodere da un momento all’altro. Il ragazzo, proprio in queste ore, ha raccontato un aneddoto passato durante una diretta Twitch che ha scatenato un putiferio senza precedenti.

Daniele ha infatti raccontato di come si sarebbe scontrato contro un gruppo di quattro persone durante un viaggio in treno.

Tutti quanti ci ricorderemo di Daniele come concorrente del Grande Fratello, e del suo caratterino particolare. Dal Moro non ha sicuramente problemi a dire quello che pensa e, spesso e volentieri, utilizza anche un tono abbastanza eloquente. Attualmente il bel Daniele è impegnato con le dirette Twitch e, durante una di esse, ha confessato l’indicibile.

Con Matteo Diamante e Edoardo Donnamaria come ospiti, ecco la storia che Daniele ha voluto raccontare.

Il suo assurdo viaggio in treno

Il ragazzo ha raccontato di come, una volta, si stava trovando in un treno diretto a Roma, già in ritardo di qualche minuto. Ad un certo punto sarebbe salito il controllore e, dirigendosi verso un gruppo di quattro extracomunitari, nessuno aveva con sé il biglietto. Aggiungendo qualche parolaccia e bestemmia, Daniele ha raccontato che il treno è stato di conseguenza fermato, per invitare queste persone a scendere. Nonostante ciò, soltanto due di loro volevano uscire, mentre i restanti del gruppo erano intenzionati a rimanere a bordo.

“Mi sono alzato e c’erano il controllore, gli sbirri, la polizia e gli chiedo ‘Oh ma ce la facciamo?’…”, ha raccontato Daniele, prima di parlare della sua incontenibile reazione.

non mi interessa se sono racconti inventati, per me è vergognoso anche solo che TUTTI E TRE questi sorci ridano per il pestaggio di un gruppo di extracomunitari e il contesto che emana puzza di merda rende ancora più schifosa la situazione

pic.twitter.com/FT7mLW0fzA — 𝚏𝚛𝚊♡ (@_framara) November 10, 2024

L’aggressione al gruppo di persone di Daniele

Con un tono fiero di quanto fatto in passato, Daniele ha poi proseguito il racconto così: “Mi sono girati i c***ioni, scendi, non scendi… sono sceso dal treno, ho fatto il giro da dietro e sono sceso dall’altro vagone, li ho presi da dietro, gli ho dato una stecca, D** cane, li ho buttati addosso agli sbirri”. Dopo questo brutto gesto, Dal Moro racconta di essere salito sopra al treno e di aver trovato tutte le persone che gli applaudivano. Un racconto che, ovviamente, ha fatto rabbrividire tutto il pubblico di Twitch, e non solo.

Insomma, che Daniele Dal Moro avesse un caratterino tutto pepe lo sapevamo, ma non fino a questo punto…