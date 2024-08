Letizia Petris incontenibile, dopo la fine del Grande Fratello è un fiume in piena: “Mi ha fatto ribrezzo” | Lo sfogo durissimo sorprende i fan

Letizia Petris ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato i fan senza parole, in quanto senza filtro ha svelato che cos’è che le ha dato particolarmente fastidio dopo la fine del Grande Fratello.

Il Grande Fratello è sempre al centro dell’attenzione in quanto i fan ancora parlano dell’ultima edizione da diversi mesi terminata, in quanto i personaggi hanno lasciato un segno sia in senso positivo che negativo nei loro cuori.

Inoltre in molti parlano della nuova stagione del reality, quella che dovrebbe arrivare a settembre e anche li sui social c’è il delirio, in quanto i fan più accaniti stanno cercando notizie in merito ai nomi del nuovo cast dei nip e dei vip.

Sicuramente una tra le ex gieffine più chiacchierate della scorsa edizione è stata sicuramente Letizia Petris, il cui nome è stato spesso sulla bocca degli altri gieffini e del pubblico da casa, per tutta una serie di motivi dalla sua vita privata, alla sua permanenza nella Casa e anche per il dopo reality.

Ed è proprio lei che a distanza di diversi mesi dalla fine del GF ha deciso di rilasciare una dichiarazione che ha sconvolto i follower, ecco che cos’è che le ha fatto “ribrezzo”. Lo sfogo durissimo non è passato inosservato.

Letizia Petris dopo il Grande Fratello

Letizia Petris è stata una delle finaliste del Grande Fratello che sono arrivate a un palmo dalla vittoria che come ben saprete è toccata a Perla Vatiero. L’ex gieffina a prescindere dalle critiche subite, ha ricevuto molto dal reality, in quanto non avrà vinto il premio in denaro ma ha trovato un fidanzato, cioè l’ex gieffino Paolo Masella e anche diversi amici, in quanto ha mantenuto un buon rapporto con molti ex inquilini della Casa, come per esempio Perla, Anita, Rosy, Greta e Sergio e altri ancora.

Ovviamente com’era palese intuire, tra gli amici del cuore il nome di Beatrice Luzzi non compare anche perché tra le due non correva buon sangue neanche al GF. Recentemente i fan le hanno chiesto se avesse intenzione di provare a chiarire con la “rossa” e la sua risposta è stata: “Per ora sto benissimo così”, confermando di non avere nessuna intenzione di avvicinarsi all’ex attrice di Vivere, sentimento reciproco tra l’altro.

Letizia e il duro sfogo

Letizia Petris sta subendo inevitabilmente quello che la ribalta e la fama portano, cioè l’esposizione al mondo mediatico, così come vedere il suo nome al centro del gossip e soprattutto dei pettegolezzi degli hater. Recentemente quindi si è sfogata con i suoi fan, parlando a cuor leggero di quello che ha provato dopo la fine del Grande Fratello.

Ve ne riportiamo un breve estratto: “Io so chi sono e molti di voi lo hanno capito. Loro giustamente giudicano. Questo è il mondo! Mi ha fatto ribrezzo leggere cose allucinanti che una mamma come la mia, dopo tutto il dolore che ha passato nella vita, ha dovuto leggere da quei profili…”. Eravate a conoscenza di questi sentimenti provati dall’ex gieffina?